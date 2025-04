České žáky čekají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Kapacity nejsou ani pro polovinu uchazečů

Po žácích devátých tříd přichází s přijímacími zkouškami řada i na páťáky a sedmáky. Ti z nich, kteří se letos hlásí na víceletá gymnázia, píšou v úterý a ve středu dopoledne jednotné přijímací zkoušky. Zájem o víceletá gymnázia je tradičně vysoký, zvlášť ve větších městech, takže může rozhodnout každý bod navíc. Praha 7:41 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V úterý a ve středu čekají žáky přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na osmiletá gymnázia se hlásí zhruba 19 500 uchazečů a na šestiletá asi 7100. Kapacity ale nejsou ani pro polovinu uchazečů. Na osmiletých gymnáziích jsou kapacity pro 9300 žáků a na šestiletých pro 2500. A největší převis je tradičně v Praze.

10:49 Jak na přijímačky? O víkendu si odpočiňte, zklidněte a už se neučte nic nového, radí učitel Číst článek

„Je u nás velký přetlak, i když na to šestileté gymnázium menší. Tam jsme loni měli přes 900 uchazečů, teď jich je přes 700 na 30 míst. Do osmiletého je to plus minus stejné,“ popisuje pro Radiožurnál Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou.

Tady je potřeba zmínit, že si uchazeči mohli podat až tři přihlášky, které řadili podle toho, na kterou školu se chtějí dostat nejvíc.

Uchazeči píšou jednotné přijímačky, za něž je zodpovědná státní organizace Cermat, na jedné ze škol, na které se hlásí. Nejdřív je čeká test z matematiky, který trvá 70 minut. Následuje test z českého jazyka a literatury. Na ten mají hodinu. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se čas navyšuje v závislosti na jejich potřebě.

„Maximální počet dosažitelných bodů je 50 z každého testu. A maximální počet je vždy uveden za každou úlohu zvlášť v testovém sešitě. Body za špatnou odpověď nebo chybějící odpověď se neodečítají,“ přibližuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.

Hlavně nepanikařit

Uchazeči mají ještě ve středu druhý pokus. A do konečného výsledku se jim započítá ten lepší výkon z každého z testů.

Tisíce deváťáků čekají přijímací zkoušky. ‚Vyspat se a poslední dny už nepočítat,‘ doporučuje ředitelka Číst článek

V první řadě by se měli snažit zůstat v klidu, nepanikařit a při vyplňování testů postupovat systematicky – začít úlohami, kterými se cítí jistí, a ty, nad kterými váhají, nechat na závěr.

Analytička společnosti EDUin Nikola Šrámková v souvislosti s jednotnou přijímací zkouškou mluvila o tom, že by měla zahrnovat i další předměty, aby byla komplexnější.

„Skládají se jen z češtiny a matematiky, tudíž další oblasti opomíjí. Bylo by vhodné, aby byly přijímačky doplněny o další oblasti jako například o angličtinu, přírodní a společenské vědy a podobně,“ míní.

Úlohy od Cermatu se navíc podle Šrámkové dají nadrilovat. Takže žáci z rodin, které je podporují a motivují, mají velkou výhodu oproti těm, které takové zázemí nemají.