České zásobníky plynu jsou už z půlky plné. Stát motivuje obchodníky, aby kupovali co nejrychleji

Zásobníky zemního plynu v Česku se teď plní mnohem rychleji než v předchozích letech - a to i přes vysoké ceny plynu. Aktuálně už jsou naplněné z víc než padesáti procent. Stát totiž začal podporovat obchodníky v tom, aby plyn nakupovali co nejrychleji. Důvodem je válka na Ukrajině a strach, že dodávky plynu z Ruska mohou kdykoli skončit. Praha 14:09 27. května 2022

Simona Hladíková, mluvčí společnosti RWE Gas Storrage, což je největší provozovatel plynových zásobníků v Česku, uvedla, že zásobníky už jsou naplněny na víc než 57 procent celkové kapacity. A rychlost vtláčení pokračuje poměrně vysokým tempem.

„Plní se nám velmi dobře, v současnosti máme 1668 milionů kubíků, což už je 50 procent z celkové kapacity, takže je to určitě dobře,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Před letošní zimou mají být zásobníky naplněné nejméně z 80 procent, rozhodl tento týden mimořádným opatřením ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Proč kupovat drahý plyn?

Stát je k nákupu plynu začal motivovat formou takzvaných aukcí. Je to poměrně složitý mechanismus - v praxi znamená, že obchodníci, kteří se do těch aukcí zapojí, teď nakoupí plyn, i když ceny jsou velmi vysoké.

Pokud později letos ceny klesnou, stát jim ten rozdíl dorovná. Zároveň pak obchodníci budou mít povinnost držet zásobníky naplněné do určité míry až do února.

„My vypisujeme, respektive provozovatel přepravní soustavy, vypisuje aukce na základě našich požadavků ohledně ceny a ohledně kapacity. Firmy se dobrovolně přihlásí a pak dobrovolně podepíší třístrannou dohodu. V rámci té trojstranné dohody jsou podmínky, které říkají, že do listopadu nevytěží nic a natěží plyn, a následně od listopadu budou plyn, řekněme, postupně těžit tak, aby se nestalo to, že v prosinci všechno vytěží,“ vysvětluje systém Neděla.

Například společnost Innogy podle mluvčího Martina Chalupského tyto státní garance vítá. A plyn rychle nakupuje.

„V tom budeme pokračovat i v následujících týdnech, tak abychom to, co jsme si předsevzali, skutečně uložili před letní sezonou ještě do podzemních zásobníků na území České republiky,“ vysvětluje Chalupský.

Změny v energetickém zákoně

Vláda tento týden schválila novelu energetického zákona, podle které by obchodníci mohli přijít o nevyužívanou kapacitu v zásobnících plynu. Jedná se o takzvaný princip zvaný „use it or lose it“.

Pokud změna projde legislativním procesem, tak obchodníci, kteří nevyužívají svou rezervovanou kapacitu v plynových zásobnících v požadovaném minimálním množství, tak o část své kapacity mohou přijít.

Ministr Síkela tento týden uvedl, že to nebyla náhoda, když si zásobníky s plynem napříč Evropou před minulou zimou pronajala ruská společnost Gazprom.

Nechala je pak schválně prázdné, a tak zvýšila tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila celou Evropu hrozbě nedostatku plynu. Právě tomu by měl předejít princip „use it or lose it“.