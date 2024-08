Českého zaměstnance ambasády vyhostili z Ruska za pašování léků. Vezl je pro chargé d'affaires Čisteckého

Do Česka se vrátil bezpečnostní pracovník české ambasády, kterému Rusové hrozili trestním stíháním za pašování psychofarmak.

Léky vezl pro chargé d'affaires Jiřího Čisteckého, který jako zástupce velvyslance dočasně vedl celý úřad.

„Čistecký na mě tlačil, aby mi moje žena lékařka vystavila potvrzení, že jsou to moje léky,“ popsal vyhoštěný muž pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Původní zpráva PRAHA 11:20 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záznam WhatsApp komunikace z telefonu vyhoštěného diplomata | Foto: Český rozhlas

„Zaměstnanec české ambasády hrubě porušil ruské zákony. Žádáme o zbavení imunity a vydání k trestnímu stíhání. V opačném případě musí opustit území Ruské federace.“ Tuto zprávu na konci července zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Český zaměstnanec ambasády dostal ultimátum do 5. srpna. Na začátku tohoto týdne přiletěl zpět do České republiky.

Jak ale zjistil Radiožurnál a iROZHLAS.cz, příběh je komplikovanější. Táhne se od února 2024 a dotýká se vyšších pater české diplomacie. Nyní už vyhoštěný muž totiž vezl zásilku bez patřičných dokumentů s vědomím Ministerstva zahraničních věcí.

„Potvrzujeme, že tyto léky byly vezeny do Moskvy k rukám tehdejšího vedoucího zastupitelského úřadu, a to s vědomím a souhlasem ústředí MZV,” uvedla pro Radiožurnál mluvčí Mariana Wernerová.

Bezpečnostního pracovníka české ambasády zadrželi Rusové na moskevském letišti 2. února 2024 krátce před půlnocí. Našli u něj neobvykle velké množství silných psychofarmak značky Leponex, k nim mu ale chyběl předpis pro jejich užívání.

Do Moskvy se tehdy vracel z dovolené v Česku. Během volna ho oslovil jeho nařízený z moskevské ambasády, aby se zastavil v Praze na ministerstvu zahraničních věcí a přivezl do Moskvy balíček léků. Redakce oslovila zaměstnankyni, která mu léky v Česku předala. Na žádost o rozhovor odpověděla v SMS, že čerpá dovolenou. Po upřesnění, že jde o předání léků, už nereagovala.

Celníci pak na moskevském letišti zadrželi zaměstnance ambasády s celkem 600 tabletami Leponexu ve dvanácti baleních. Během několikahodinového výslechu Čech ruským policistům popsal, že léky vezl pro tehdejšího chargé d'affaires Jiřího Čisteckého. To je nejvyšší diplomatická pozice, kterou Česká republika v Rusku aktuálně má.

‚Byl jsem obelhán‘

Během zadržení dostával zaměstnanec ambasády pokyny od svého nadřízeného. To je muž, který zprostředkovával komunikaci mezi Čisteckým a samotným bezpečnostním pracovníkem. Podle těchto pokynů měl zadržený muž na letišti prohlásit, že léky jsou jeho vlastní, nikoliv Čisteckého. Stejné instrukce dostal už před cestou, bral je ale jako nezávaznou radu, jak se vyhnout přísné letištní kontrole.

„To jsou originál balení.. hele, držme se plánu, vezeš si léky a recept dodáš.. řekni, že jim dobře nerozumíš.. toho šéfa nezmiňuj,” instruoval nadřízený zadrženého zaměstnance ambasády v půl druhé ráno během výslechu u moskevských celníků. Radiožurnál měl možnost do zpráv zaslaných aplikací WhatsApp nahlédnou.

„Dej mi vědět.. dopadne to dobře… jen připomínám… léky si vezu pro vlastní potřebu, recept dodám. Tečka, kdyžtak jim to tam písni i anglicky,” píše v další zprávě nadřízený.

WhatsApp komunikace mezi vyhoštěným mužem a jeho nadřízeným | Foto: Český rozhlas WhatsApp komunikace mezi vyhoštěným mužem a jeho nadřízeným | Foto: Český rozhlas

„Byl jsem obelhán. Nebyl jsem informován o tom, jaké léky vezu, že jsou pouze na předpis. O tom jsem byl informován panem Čisteckým až 3. února, tedy (den, poz. red.) po mém zadržení. Až tehdy jsem se dozvěděl, že je problém i s množstvím,” popisuje nyní po návratu do Česka vyhoštěný zaměstnanec ambasády. Rozhodl se vystupovat anonymně, jeho identitu ale redakce zná.

Radiožurnál opakovaně oslovil Čisteckého s žádostí o vyjádření. Po krátkém vyzvánění bylo ale volání pokaždé ukončeno a na SMS diplomat neodpověděl. Proč Moskva upozornila na případ až půl roku po incidentu, není jasné. Minulý týden o případu v obsáhlé reportáži referovala i ruská televize Zwezda News.

Papír s razítkem nestačil

Den po svém zadržení, tedy 3. února odpoledne, se zaměstnanec ambasády vydal za šéfem úřadu Čisteckým. „Následně na mě tlačil, aby léky předepsala moje manželka,“ vzpomíná na jednání. Čistecký prý také zopakoval doporučení, aby léky byly napsané na zadrženého muže. Jak už bylo řečeno, takové doporučení dostal i od svého přímého nadřízeného už před cestou. Navrhovaný postup však odmítl a nabídl, že může chargé d'ffaires Čistecký jeho ženě zavolat.

„Moje žena není specialistka. V krajním případě by mohla recept vystavit, pokud by šlo například o ohrožení života. Ale trvala na tom, že si s pacientem musí promluvit. Ptala by se ho, zda je v ohrožení, kdo je jeho psychiatrickým lékařem a podobně. Čistecký ale odmítl,” popisuje.

Ambasáda nakonec 5. února poslala ruským úřadům potvrzení, že léky byly určené pro Jiřího Čisteckého. Český rozhlas tento dokument získal.

Dokument adresovaný z české ambasády ruským úřadům | Foto: Český rozhlas

„Velvyslanectví České republiky v Moskvě potvrzuje, že (zaměstnanec ambasády), číslo služebního pasu (...) při cestě letadlem z Prahy do Moskvy s přestupem v Baku, čísla letů: J20110 (Praha-Baku) a J2811 (Baku-Moskva) dne 2. února 2024 přepravil léky určené pro osobní potřebu chargé d'affaires Jiřího Čisteckého,” píše se v něm.

Jenže ruská strana se s tímto vysvětlením nespokojila. Požadovala skutečný lékařský předpis s potvrzením, pro koho jsou léky určeny. Spor skončil až na konci července, kdy Rusové kauzu zveřejnili a zaměstnance české ambasády vyhostili ze země.

„Papír jim nestačil, Rusové chtěli recept. A ten Čistecký nemá,” tvrdí vyhoštěný Čech. O situaci s léky během následujících měsíců opakovaně upozornil své nadřízené. A to včetně podezření, že Čisetcký od začátku kalkuloval s tím, že manželka vypíše zaměstnanci ambasády potvrzení nebo recept k lékům. Radiožurnál má tyto e-maily k dispozici.

Reakce ministerstva se ale bezpečnostní pracovník ambasády podle svých slov nedočkal.

Český rozhlas oslovil ministerstvo s několika dotazy. Mimo jiné: Proč nebyl recept součástí zásilky léků z ČR? Proč Čistecký požadoval, aby recept na ně vystavila manželka jeho podřízeného? Jak reagovalo ministerstvo na výzvy zaměstnance ambasády k řešení situace s léky? Odpovědi na tyto dotazy ale ministerstvo odmítlo poskytnout.

Velvyslanec získal novou prověrku

Proč by diplomat žádal po svém podřízeném, aby vzal léky takzvaně na sebe? Vyhoštěný bezpečnostní pracovník si to vysvětluje tak, že jejich užívání by mohlo ohrozit vlastnictví bezpečnostní prověrky, a tedy i diplomatickou kariéru. Ministerstvo takový výklad odmítá.

„Potvrzujeme, že tyto léky byly vezeny do Moskvy k rukám tehdejšího vedoucího zastupitelského úřadu, a to s vědomím a souhlasem ústředí MZV. Nemá to tedy žádný vliv na další angažmá pana velvyslance, který v květnu tohoto roku získal prověrku na nejvyšší stupeň - přísně tajné. Očekáváme, ze kremelská propaganda už vymýšlí, jak zneužít tuto situaci k diskreditaci jí nepohodlné české diplomacie,” odpověděla na dotazy redakce mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.

Leponex je silné psychofarmakum. Předepisuje se v případě, pokud už selhaly dva nebo více druhů antipsychotik. Není lékem první volby, uvádí odborná literatura.

Součástí žádosti o bezpečnostní prověrku je prohlášení o zdravotní způsobilosti, ve kterém musí žadatel uvést, zda navštěvuje psychologa či psychiatra, jakou má diagnózu nebo jaké má přesně obtíže. Pokud se začne léčit v době, kdy je držitelem prověrky, musí o tom okamžitě informovat. Národní bezpečnostní úřad si může nechat vypracovat i znalecký posudek žadatele.