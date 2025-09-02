Českem by mohla jezdit vlakotramvaj. Středočeský kraj chce kvůli tomu prosadit změnu zákonů
Chvíli mezi domy po tramvajové trati, chvíli mezi poli a loukami po železnici. Okolí Prahy by takto mohl propojit nový dopravní prostředek - vlakotramvaj. V minulosti se už objevila řada návrhů na její zavedení v různých českých regionech. Teď o tom vážně mluví Středočeský kraj a chce kvůli tomu prosadit i změnu zákonů. Na potřebnosti nového dopravního prostředku se ale se státem neshodne.
„Uvidíte něco, co se spíš podobá tramvaji, ale na hranici toho města vyjede na klasickou železniční trať,“ popisuje vlakotramvaje odborník na železniční dopravu Tomáš Javořík z ČVUT.
Souprava je úzká, aby mohla jezdit po městských ulicích, ale zároveň musí splňovat přísnější bezpečnostní normy jako běžný vlak. Pro cestující slibuje méně komplikované cestování. „Cestující přijde v centru města na tramvajovou zastávku a potom se veze až do cíle své cesty. Bez přestupu. Doprava je pro lidi přívětivější a atraktivnější,“ vysvětluje.
Poprvé vlakotramvaje vyjely v 90. letech v německém Karlsruhe. I v Česku se objevila řada návrhů na zavedení, třeba v nultých letech projekt Regiotram Nisa na propojení Liberce, Jablonce nad Nisou a dalších měst nebo třeba nasazení v okolí Mostu, mezi Olomoucí, Přerovem a Prostějovem nebo na Šumavě. Všechny bez úspěchu. V posledních letech o vlakotramvajích mluví hlavně Středočeský kraj.
„Máme obce střední velikosti, kde trať míjí centrum města. Je až 1,5 kilometru vzdálená. Vlakotramvaj by mohla potkávat nejen klasické vlaky na železničních tratích, ale stát se ve městech tramvají,“ nastiňuje plány ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar. Mohlo by jít třeba o tratě z Čelákovic do Neratovic, z Prahy do Dobříše nebo Hostivice.
Příprava legislativního návrhu
České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec od ní ale ustoupilo. Středočeský kraj teď chce do poloviny příštího roku předložit vlastní návrh.
„Středočeský kraj využije své legislativní iniciativy na prosazení této novely tak, abychom mohli vlakotramvaje provozovat i na území České republiky,“ popisuje postup Šponar. „Koncem roku 2025 a v první polovině roku 2026 bychom s kolegy s Karlsruhe připravili legislativní úpravu českých předpisů. Paralelně necháme zpracovat studii, kterou bychom poté vyhodnotili, kde se ekonomicky trať vyplatí,“ dodává.
Ministerstvo dopravy teď čeká na zpracování vlastní analýzy, která prověřuje výhodnost i na dalších tratích. Podle šéfa resortu Martina Kupky z ODS, který kandiduje ve sněmovních volbách, se vlakotramvaje v Česku zatím nevyplatí.
„Podle analýz, které máme, nejsou ideální cesta pro Českou republiku tak, jak teď máme postavenou železniční síť v samotném hlavním městě Praze, Brně a dalších metropolích. Přináší spíše cestu oddělených tramvajových tratí a konvenční železnice,“ míní Kupka.
České dráhy před dvěma lety oznámily, že přivezou ze zahraničí vlakotramvaj na testy. O půjčení vozidla ale prý dopravce stále jedná.