Českem by mohla jezdit vlakotramvaj. Středočeský kraj chce kvůli tomu prosadit změnu zákonů

Chvíli mezi domy po tramvajové trati, chvíli mezi poli a loukami po železnici. Okolí Prahy by takto mohl propojit nový dopravní prostředek - vlakotramvaj. V minulosti se už objevila řada návrhů na její zavedení v různých českých regionech. Teď o tom vážně mluví Středočeský kraj a chce kvůli tomu prosadit i změnu zákonů. Na potřebnosti nového dopravního prostředku se ale se státem neshodne.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vlakotramvaj v německém Karlsruhe (archivní foto)

Vlakotramvaj v německém Karlsruhe (archivní foto) | Foto: Arnulf Hettrich/imago stock&people | Zdroj: Profimedia

„Uvidíte něco, co se spíš podobá tramvaji, ale na hranici toho města vyjede na klasickou železniční trať,“ popisuje vlakotramvaje odborník na železniční dopravu Tomáš Javořík z ČVUT.

Přehrát

00:00 / 00:00

Českem by mohla jezdit vlakotramvaj. Téma pro Jakuba Vika

Souprava je úzká, aby mohla jezdit po městských ulicích, ale zároveň musí splňovat přísnější bezpečnostní normy jako běžný vlak. Pro cestující slibuje méně komplikované cestování. „Cestující přijde v centru města na tramvajovou zastávku a potom se veze až do cíle své cesty. Bez přestupu. Doprava je pro lidi přívětivější a atraktivnější,“ vysvětluje.

Poprvé vlakotramvaje vyjely v 90. letech v německém Karlsruhe. I v Česku se objevila řada návrhů na zavedení, třeba v nultých letech projekt Regiotram Nisa na propojení Liberce, Jablonce nad Nisou a dalších měst nebo třeba nasazení v okolí Mostu, mezi Olomoucí, Přerovem a Prostějovem nebo na Šumavě. Všechny bez úspěchu. V posledních letech o vlakotramvajích mluví hlavně Středočeský kraj.

„Máme obce střední velikosti, kde trať míjí centrum města. Je až 1,5 kilometru vzdálená. Vlakotramvaj by mohla potkávat nejen klasické vlaky na železničních tratích, ale stát se ve městech tramvají,“ nastiňuje plány ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar. Mohlo by jít třeba o tratě z Čelákovic do Neratovic, z Prahy do Dobříše nebo Hostivice.

Příprava legislativního návrhu

České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec od ní ale ustoupilo. Středočeský kraj teď chce do poloviny příštího roku předložit vlastní návrh.

2:01

Častá zpoždění na železniční trati by měl vyřešit Libeňský přesmyk. Stavba bude zahájena v roce 2028

Číst článek

„Středočeský kraj využije své legislativní iniciativy na prosazení této novely tak, abychom mohli vlakotramvaje provozovat i na území České republiky,“ popisuje postup Šponar. „Koncem roku 2025 a v první polovině roku 2026 bychom s kolegy s Karlsruhe připravili legislativní úpravu českých předpisů. Paralelně necháme zpracovat studii, kterou bychom poté vyhodnotili, kde se ekonomicky trať vyplatí,“ dodává.

Ministerstvo dopravy teď čeká na zpracování vlastní analýzy, která prověřuje výhodnost i na dalších tratích. Podle šéfa resortu Martina Kupky z ODS, který kandiduje ve sněmovních volbách, se vlakotramvaje v Česku zatím nevyplatí.

„Podle analýz, které máme, nejsou ideální cesta pro Českou republiku tak, jak teď máme postavenou železniční síť v samotném hlavním městě Praze, Brně a dalších metropolích. Přináší spíše cestu oddělených tramvajových tratí a konvenční železnice,“ míní Kupka.

České dráhy před dvěma lety oznámily, že přivezou ze zahraničí vlakotramvaj na testy. O půjčení vozidla ale prý dopravce stále jedná.

Jakub Vik Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme