ONLINE: Česko zasáhl silný vítr. Vyvrací stromy a ochromuje železnici, statisíce lidí jsou bez elektřiny

Česko zasáhl extrémně silný vítr. Společnost ČEZ už kvůli kumulaci poruch na vedení vysokého a nízkého napětí vyhlásila kalamitní stav v sedmi krajích. Bez proudu jsou statisíce domácností. Vítr místy doprovází déšť a sníh. Některé toky proto vystoupaly na třetí povodňový stupeň. Hasičům vzrostl počet výjezdů. Někde kvůli větru kolabuje doprava. Pražská zoo je zavřená. Výstraha platí pro celé území republiky až do 19 hodin. Praha 6:30 29. 10. 2017 (Aktualizováno: 9:20 29. 10. 2017)

Silný vítr od rána řádí po celém území republiky, škody způsobuje zejména na západě a na severu země.

Kalamitní stav podle společnosti ČEZ v tuto chvíli platí pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj. Podle mluvčí firmy Soni Holingerové jsou bez elektřiny statisíce domácností. Nejčastější příčinou poruch jsou spadané stromy a větve do vedení a ulomené izolátory.

„V terénu jsou poruchové čety a snaží se opravit poruchy a obnovit dodávky elektřiny odběratelům," uvedla mluvčí.

V Libereckém kraji se na třetí povodňový stupeň dostala Jizera v Jablonci nad Jizerou a Kamenice v Plavech. V obcích zatím voda škody nezpůsobila.

Hladina Labe v profilu Vestřec dopoledne překročila třetí povodňový stupeň ohrožení. Vodohospodáři očekávají vzestup vody v nižších částech toku.

Hasiči po celém Česku pak kromě popadaných stromů a větví řeší také technickou pomoc, například zajištění uvolněných částí střech, různých konstrukcí a podobně.

Pražská zoologická zahrada zůstane v neděli pro návštěvníky zavřená. „Vzhledem ke škodám, které způsobila vichřice, a k možnému ohrožení návštěvníků padajicími větvemi dnes Zoo Praha zůstane zavřená. Velmi se omlouváme," informoval na svém facebooku ředitel zoo Miroslav Bobek.

Lidé bez elektřiny

Hlášení poruch elektřiny „Máme navýšené počty pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru. Pro hlášení poruch prosím volejte na bezplatnou linku 800 850 860,“ dodala mluvčí ČEZu.

Lidé by měli zejména na horách zabezpečit domy. Během extrémně silného větru by raději neměli vycházet ven, nebo by se alespoň měli vyhnout lesům, parkům a drátům elektrického vedení. Doporučuje se také nenechat zaparkované auto pod stromem.

Nárazový severovýchodní vítr má totiž mít sílu až 35 metrů za sekundu. A na mnoha místech tak hrozí kvůli podmáčenému terénu pády stromů nebo třeba drátů vysokého napětí.

Kvůli silnému větru byl bez náhrady zrušen obří slalom v rakouském Söldenu, jímž měl v neděli sjezdovým lyžařům odstartovat Světový pohár.

Praha

Pražské operační středisko je plně obsazeno a stále přijímá události. Od rána už pražští hasiči řešili přes 50 událostí, šlo hlavně o popadané stromy.

Aktuálně přerušen provoz TRAM 22,23 na Královský letohrádek, stojí vlakový koridor na Benešov (S9), nejezdí přívoz P7 a někt. lokální BUSy. — PID (@PIDoficialni) 29. října 2017

Středočeský kraj

Vítr komplikuje dopravu na dálnici D10, kde je obousměrně popadáno několik stromů do vozovky. Ve směru na Prahu jsou pak popadané stromy hlavně za Mladou Boleslaví.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech mají hasiči kvůli větru od páté hodiny ráno hlášeny tři desítky spadlých stromů do silnic. Provoz byl přerušen na trati Strakonice - Volary.

+[198] Strakonice - Volary v úseku Volary - Lenora. Kalamita. Konec v 10:50 https://t.co/myxAmm0P4D — ČD - Mimořádnosti (@cdmimoradnosti) 29 October 2017

Liberecký kraj

Silný vítr komplikuje na severu Čech od rána provoz na silnicích i železnici. Vydatné přeháňky, zejména v Libereckém kraji, zvedají hladiny toků. Na Jizeře a Kamenici je druhý povodňový stupeň.

V úsecích Hodkovice - Rychnov u Jablonce, Železný Brod - Velké Hamry, Česká Lípa - Blíževedly a Karlov pod Ještědem - Křížany vichřice zastavila provoz vlaků.

+[030] Jaroměř - Liberec v úseku Hodkovice n.Mohel. - Rychnov u Jabl.n.N.. Překážka. Konec v 08:30 https://t.co/IGKIzW8Avk — ČD - Mimořádnosti (@cdmimoradnosti) 29 October 2017

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji řešili hasiči před 8:00 zhruba 70 událostí a další přibývají každou minutou, informoval jejich mluvčí Martin Kasal. Vítr uvolnil plechy na střechách domů napříč celým krajem, hasiči vyjížděli také ke dvěma požárům. Na mnoha místech obou krajů odstraňovali hasičů spadlé stromy - v Aši do stromu na silnici narazilo auto, dopravu komplikovaly padlé kmeny například u Ostrova, Toužimi, Konstantinových Lázní nebo Boru na Tachovsku.

U Mariánských Lázní a Perninku popadaly stromy na elektrické vedení. Kvůli výpadku elektrického proudu vyprošťovali hasiči v Chodově člověka uvízlého ve výtahu. Energetici řeší poruchy na elektrickém vedení v celém Česku, celkově jsou bez elektřiny desítky tisíc domácností.

Plzeňský kraj

„Celkově už evidujeme kolem 70 výjezdů. Na Domažlicku jsme například zasahovali u nárazu vlaku do stromu. Událost byla bez zranění,“ řekl řídící důstojník plzeňských hasičů.

Osobní vlak narazil do stromu na trati mezi Bělou nad Radbuzou a Hostouní, provoz byl kvůli tomu na trati přerušen. Spadlý strom odstraňovali hasiči také mezi Perninkem a Horní Blatnou na Karlovarsku, tam už byl ale provoz znovu obnoven.

Silný vítr v Krkonoších komplikuje hlavně dopravu. | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Pardubický kraj

Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k 15 popadaným stromům, které zejména zatarasily silnice. Vítr má zesilovat v regionu hlavně dopoledne.

V Pardubickém kraji popadaly stromy a větvě na Chrudimsku, nejvíc kolem Chrasti a Slatiňan. V Královéhradeckém kraji hasiči odstraňovali stromy v Trutnově, Náchodě a Hradci Králové.

Hradecký meteorolog Tomáš Popelka očekává silný vítr dopoledne, odpoledne začne slábnout. Vítr bude foukat od 40 kilometrů za hodinu a na horách v nárazech až 180 kilometrů za hodinu.

Vysočina

Meterologové varují před extrémně silným větrem i Vysočinu. Může tam vyvracet stromy a shazovat tašky ze střech. Výstraha platí až do sedmi hodin večer. V nárazech může vítr dosahovat až 110 kilometrů v hodině.

Vítr v Brně kolem deváté hodiny objektivem zpravodajky České televize.

Silný vítr se blíží na jižní Moravu. Podle meteorologů už je na Vysočině. Profesionální i dobrovolní hasiči po celém kraji jsou připraveni. pic.twitter.com/qBUMtIcEWZ — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) 29 October 2017

Ústecký kraj

Meteorologové očekávají, že Ústecký kraj zasáhne silný vítr hlavně ráno a v dopoledních hodinách. Energetici jsou kvůli výstraze v pohotovosti, aby mohli, co nejrychleji řešit případné poruchy na dodávkách elektrické energie.

Podle dopravního webu policie popadané stromy komplikují provoz hlavně na silnicích v Ústeckém kraji, problémy nastaly během půl hodiny po 6:35 na 20 místech v kraji.

Popadané stromy, poničená auta, tak to právě vypadá v Ústí nad Labem poté, co přes město přehnal silný vítr. pic.twitter.com/UysUyqKmKm — Radek Nohl (@RadekNohl) 29 October 2017

Větrná smršť zastavila provoz na několika tratích. Podle webu Českých drah jsou problémy v Ústeckém kraji na trati z Rumburku do Krásné Lípy a mezi Mikulášovicemi a Dolní Poustevnou.

+[081] Děčín - Benešov n.Pl. - Rumburk v úseku Rumburk - Krásná Lípa. Kalamita. Konec v 09:09 https://t.co/xABLTkoudi — ČD - Mimořádnosti (@cdmimoradnosti) 29 October 2017

+[083] Rumburk - Děčín v úseku Mikulášovice dol.n. - D.Poustevna. Kalamita. Konec v 08:20 https://t.co/0nC2iLLzx2 — ČD - Mimořádnosti (@cdmimoradnosti) 29 October 2017

Aktuální síla větru na území České republiky.