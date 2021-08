Česko stáhne diplomaty z ambasády v Kábulu. Evakuuje i tlumočníky pomáhající české armádě

Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin. Od Tálibánu by jim hrozila smrt. Česko přemístí ty spolupracovníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali.

Praha/Kábul 22:01 14. 8. 2021 (Aktualizováno: 22:12 14. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít