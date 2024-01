Česko akutně potřebuje nové zdravotní sestry. Během deseti let jich do důchodu může odejít téměř třetina

Počet lidí, o které se bude muset postarat české zdravotnictví v příštích letech, poroste. Stárnutí populace přitom neznamená jen nárůst pacientů, ale taky úbytek personálu. Třeba zdravotních sester může do pěti let odejít do penze kolem dvanácti tisíc ze stávajících 82 tisíc, do deseti let až třetina. Ministerstvo zdravotnictví se chce proto zaměřit na navýšení kapacity nelékařských oborů na vysokých školách, aby je absolvovalo více studentů. Praha 11:02 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotních sester může do pěti let odejít do penze kolem dvanácti tisíc, ze stávajících 82 tisíc (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My nedostatek sester řešíme v současnosti tím, že máme uzavřená lůžka. Zatím tři, což není taková katastrofa, ale je to nutné,“ popisuje vrchní sestra první interní kliniky 1. lékařské fakulty Daria Hrabánková Navrátilová pro Radiožurnál problémy se sestavováním směn.

„Snažím se samozřejmě v rámci kliniky sestry prostřídávat tam, kde je potřeba. Třeba použiju z jednoho oddělení na druhé, tak abych saturovala místa, kde je sester momentálně nedostatek. Pokud to nejde, tak se to musí řešit uzávěrem lůžek,“ vysvětluje.

Už teď chybí zhruba dva a půl tisíce všeobecných zdravotních sester. „Daleko podstatnější číslo je to, co nám hrozí do pěti do deseti let. Do tohoto období vstupujeme se situací, kdy u stávající populace všeobecných sester - uvádím je jako příklad nelékařských pracovníků, nejvíce křiklavý, je jich 82 tisíc - hrozí, že zhruba 30 procent kapacity odejde do důchodu. Jsou teď ve věku 56 let a více,“ upozorňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek.

Ministerstvo zdravotnictví chce proto navýšit kapacitu pro vysokoškolské studium nelékařských oborů, podobně jako to minulá vláda udělala u lékařů. Systém vzdělávání by taky měl být podle rezortu propustnější a studium by se mělo podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zjednodušit.

„Nepodkročit evropské standardy, neořezat nic co se týče evropských norem. Ale udělat to studium maximálně prostupné a maximálně vlídné a vstřícné pro studenty,“ přibližuje Válek.

Změnit by se mohly také pravomoci takzvaných praktických sester, které nemají takové kompetence jako všeobecné sestry, tedy ty v nemocnicích nejběžnější. To by mohlo pomoct i na hematologii ve Všeobecné fakultní nemocnici.

„Určitě by to pomohlo. V současné době praktické sestry nemůžu moc přijímat z toho důvodu, že sice mají zvýšené kompetence, ale ne ty, které potřebuji. To je třeba aplikace intravenózních injekcí a infuzí, která je pro mě zásadní,“ uzavírá vrchní sestra. Praktické sestry by se mohly uplatnit také v sociálních službách.