Do armády lze nově vstoupit v rámci ‚dobrovolného předurčení‘. Nováčci nemusí na výcvik do Vyškova

Od neděle se lidé mohou jednodušeji zapojit do obrany státu. Nemusí už kvůli tomu na výcvik do Vyškova a vstoupit do armády, jako to bylo doposud. Novela některých branných zákonů přináší takzvané dobrovolného předurčení. Jde o další typ záložáků, které by armáda mohla povolat v případě ohrožení státu. Praha 19:41 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se mohou do armády zapsat v rámci takzvaného dobrovolného předurčení. Ilustrační foto | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé se dosud mohli zapojit do obrany státu tak, že vstoupili buď mezi profesionály, anebo do aktivních záloh. Nově se teď mohou zapsat na seznamu dobrovolníků, které by armáda využila v případě ohrožení státu. V takovém případě nemusí na výcvik do Vyškova, ale jen na zdravotní prohlídku.

„Na základě jeho zdravotní způsobilosti mu bude vydáno rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu. V evidenci bude uveden žadatel s hodností vojína, jeho vojenská odbornost a doba předurčení, která může být až na dobu pěti let,“ vysvětluje mluvčí české armády Magdalena Dvořáková.

Takový typ záložáků nastoupí do Vyškova na základní výcvik, pokud si to vyžádá bezpečnostní situace v Česku a stát je povolá. Mají také povinnost hlásit na krajském velitelství změny, které by jim zabránily sloužit v armádě, typicky je to změna zdravotního stavu.

Posílení armádních záloh

Česko v roce 2005 přešlo na model plně profesionální armády a potýká se s nedostatkem lidí, stejně jako další jiní zaměstnavatelé. I vojáci opouští armádu, ať už mají třeba zdravotní nebo osobní důvody, nebo odchází do důchodů. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) může armáda změnou pravidel posílit své zálohy.

„V případě, že by Česká republika potřebovala IT pracovníky, tak tady máte o mně data a já s vámi chci uzavřít kontrakt. Takto to bude fungovat. Myslím si, že je to dobrá alternativa k tomu, kdy některé země hovoří o znovuzavedení základní vojenské služby. My v tuto chvíli touto cestou jít nechceme,“ vysvětluje Černochová.

Změny doznají i odměny pro aktivní zálohy. Náborový příspěvek pro aktivní zálohy se zvedne na 30 tisíc korun. Zvýší se i měsíční odměny ostatním záložákům na 2 tisíce měsíčně a ti, kteří pojedou na vojenské cvičení nebo na misi, si vydělají ještě víc.

„Dostane odměnu 18 tisíc korun. Tuto odměnu může dostat i vyšší. Pokud dostane služební hodnocení ‚velmi dobré‘, navýší se o šest tisíc korun. V případě, že dostane hodnocení ‚výtečné‘, zvýší se o devět tisíc korun,“ říká Magdalena Dvořáková z Generálního štábu.

Data z informačního systému

Nově si také zákon umožňuje ministerstvu obrany využívat data z informačních systému státu. Dosud podle ministryně Černochové armáda neměla všechny informace, které by se hodily v případě potřeby.

„Neměli jsme možnost zjistit informace, jaké řidičské průkazy v těch vyšších kategoriích kdo z lidí má. Je to tedy proto, abychom v případě, že budeme potřebovat oslovovat nějakou skupinu lidí, za nimi mohli cíleně jít. To stejné zbrojní průkazy,“ vysvětluje Černochová.

Nově zákony také dovolují vojenské polici zneškodnit drony nad vybranými oblastmi, sestřelovat je i pomocí laserů, převzít nad nimi kontrolu rušičkami, nebo vrhačem sítí.

Zákon také upravuje provoz vojenských vlaků nebo stanovuje nová pravidla pro určení ochranného pásma u vojenských objektů a případných náhradách škody pro vlastníky dotčených pozemků.