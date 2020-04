Sňatek jim překazila opatření proti koronaviru, jejich nenarozené dítě čekají kvůli občanství testy DNA

Vzít se bylo pro Antonína Vacka a jeho partnerku Samiu Tamrin Ahmedovou problematické už před koronavirem. Například na jediný dokument z Bangladéše, odkud Samia pochází, čekali devět měsíců. Nyní je - kvůli nařízení ministerstva zdravotnictví - ale nemůže oddat nikdo. A to i přesto, že se jim za 14 dní narodí dítě, pro které bude kvůli jednomu nečekanému zákazu komplikovanější získat české občanství. Praha 7:10 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samiu Tamrin Ahmed a její partner Antonín Vacek | Zdroj: Archiv Antonína Vacka

V Česku jsou během krize spojené s koronavirem zakázány veškeré sňatky. Nepříjemná situace, ve které je momentálně bezpočet párů, znamená pro Antonína Vacka a jeho družku nekonečné obíhání úřadů a zhruba dvanáct tisíc navíc. Zanedlouho se jim narodí potomek, který ale - alespoň na začátku svého života - nejspíš nebude mít české občanství.

Zasloužíš kulku do hlavy, psali nakaženému koronavirem z Olomoucka. Sousedé nadávali, že doma větrá Číst článek

„K tomu, aby bylo dítě uznané jako Čech, bychom se museli vzít. Jinak budeme muset zbytečně zaplatit DNA testy,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz Vacek. Jelikož je jeho partnerka v Česku zaměstnaná, porod naštěstí uhradí pojišťovna. Pro rodinu ale kvůli tomu bude složitější získat pro dítě zdravotní pojištění. Pár má proto obavy, že prvotní náklady za zdravotní péči o potomka bude muset hradit ze svého, což by v případě jakýchkoli zdravotních komplikací mohlo znamenat vysoké částky.

„Existují dva postupy, kterými může za daných okolností dítě nabýt státního občanství České republiky. Záleží na rodičích, jakou variantu zvolí,“ přiblížil redakci Vlasimil Sršeň, mluvčí VZP, u které je rodina pojištěná.

Zaprvé mohou rodiče doložit prohlášení o otcovství a k tomu později testy DNA, které dokážou, že Antonín Vacek je jedním z rodičů. Popřípadě podle Sršně může dvojice zažádat o udělení trvalého pobytu pro dítě. V obou případech bude miminko pojištěné od doby, kdy byly žádosti podané. Výsledek genetické zkoušky nebo doklad o trvalém pobytu mohou rodiče doložit až později.

Genetická zkouška

Přitom pokud by měla Samia trvalý pobyt v Česku nebo byla z členské země Evropské unie, stačilo by její potvrzení, že je Antonín otcem dítěte. Pochází ale z Bangladéše, a tak matrice souhlas nestačí. „Kdybychom byli svoji, tak tohle nemusíme dělat,“ řekl Vacek.

Nařízení se nedá obejít, žádná výjimka neexistuje ani podle právničky z Organizace pro pomoc uprchlíkům Petry Sedláčkové. „Je to zákon o státním občanství, paragraf 7, odstavec 2. Pokud není státní občankou, není ze států Evropské unie ani nemá trvalý pobyt, tak podají souhlasné prohlášení a musí otcovství dokázat genetickou zkouškou,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

Na trvalý pobyt by Samia měla nárok, jelikož v Česku žije více než dva roky. Pár ale nenapadlo, že by ho mohla potřebovat ještě před svatbou. „Kdybychom o něj v lednu zažádali, tak bychom to asi stihli,“ připustil Vacek.

‚Nikdo nás neoddá’

A svatba? Té se v příštích týdnech pravděpodobně nedočkají. Vacek se několikrát na matrice ptal, jestli v zákonu neexistuje výjimka, která by jim sňatek umožnila, ale odpověď byla vždy stejná. „Řekli nám, že nás neoddá nikde nikdo,“ uvedl.

Patřil k prvním nakaženým Čechům. ‚Šlo to ve vlnách, zabrat to dalo hlavně psychicky,‘ říká po uzdravení Číst článek

Obdobné vysvětlení dostala redakce i od ministerstva vnitra. „Manželství lze za stávající situace uzavírat pouze v případě přímého ohrožení života jednoho ze snoubenců,“ napsala mluvčí resortu Hana Malá.

I ministerstvo dvojici doporučilo, aby napsali matrice čestné prohlášení o otcovství. „Právně tak dítě bude mít otce již od narození, byť nezíská automaticky české státní občanství,“ doplnila mluvčí.

Pomoct páru nemůže ani ministerstvo zdravotnictví. „Výjimku udělit nemůžeme. Zákon o ochraně veřejného zdraví s tím nepočítá,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Martin Novotný.

A neexistuje podle něj ani žádný zákon, podle něhož by mohli páru proplatit výdaje spojené s genetickými testy.

Svatba měla být už v září

Dvojice, která se seznámila před sedmi lety, už svatební obřad měla. Loni v září. Protože ale chyběly potřebné dokumenty, konal se bez oficiálního oddávajícího.

Samia a Antonín se sešli jen s přáteli a rodinou, dokonce přijeli i Samijini příbuzní z Bangladéše. Nestihly to jen dokumenty, díky kterým by byl sňatek legální - ty dorazily až letos 13. března, kdy už v Česku platil nouzový stav. „Nemohli jsme se legálně vzít už tehdy, protože jsme na ně čekali devět měsíců,“ řekl Vacek.

Fotografie ze zářijové svatby, kteoru pár nestihl zlegalizovat | Zdroj: Archiv Antonína Vacka

Dostat takové listiny z Bangladéše není jednoduché. Česko nemá se zemí smlouvy, které by jednání s místními úřady ulehčovaly, a tak musí být všechno superlegalizované.

„V Bangladéši dostanete dokument, který musíte poslat na nejbližší českou ambasádu, ta je v Indii. Napsat šest řádků jim mimochodem trvalo osm měsíců. V Indii na něj dali razítko a poslali ho k nám. V Česku úřední tlumočník dokument přeložil a teprve v tu chvíli jsme ho mohli používat,“ popsal Vacek náročnou proceduru.

„Navíc mám v Bangladéši kamarádku, která mi s papírováním a obíháním úřadů pomáhala. Její manžel pracuje v médiích a měl dobré kontakty a stejně to trvalo tak dlouho. Představte si, jak dlouho čekají lidé, kteří nemají žádné kontakty?“ doplnila Samia.

Cizinci mají nejasnosti

S podobným problémem se zatím například na Organizaci pro pomoc uprchlíkům nikdo neobrátil, cizinci jsou ale kvůli nařízením vlády zmatení. „Mají zejména nejasnosti. Platí, že se teď téměř nepředávají žádná azylová a cizinecká rozhodnutí, protože se ministerstvo snaží vyhnout osobnímu kontaktu s lidmi,“ popsal redakci ředitel organizace Martin Rozumek. „Všechny lhůty se posunuly,“ dodal.

Cizinci se tak podle něj nemusí bát, že by je někdo v době nouzového stavu posílal do vězení nebo vyhošťoval. Ministerstvo vnitra má dva konzultační dny v týdnu, žádá ale lidi, aby osobní kontakt s úřady omezili na minimum a dokumenty posílali poštou.

Rozumek také upozornil, že se na ně lidi obrací kvůli tomu, že se jim zaměstnavatelé snaží ukončit pracovní smlouvy. „Nutí je do dohod, které jsou nevýhodné, často antedatované. Samozřejmě ale platí, že je teď nikdo nevyhodí,“ vysvětlil.

Návraty do zemí jsou ale podle něj skoro nemožné. „Občas se podaří, že se vrací lidí na Ukrajinu. Snad se i chystá jeden do Kazachstánu,“ doplnil.