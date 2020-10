Česko pomohlo podle vnitra více než 40 Bělorusům zraněných či pronásledovaných Lukašenkovým režimem

Česká republika pomohla v rámci zdravotně humanitárním programu MEDEVAC 43 Bělorusům zraněným či pronásledovaným tamním režimem. Uvedlo to ministerstvo vnitra. Někteří byli postřeleni, jiní nesou i stopy mučení. Praha 10:09 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo vnitra připravilo příjezd 43 pacientů z Běloruska od 15 do 56 let zraněných během demonstrací (ilustrační foto) | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Zranění a psychická traumata Bělorusů jsou většího rozsahu, než jsme očekávali. Jde o střelné rány, mnohočetné zlomeniny celého těla, poranění očí a uší po výbuchu granátu, některé osoby vykazují dokonce známky mučení,“ uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Resort zajistil příjezd celkem 43 pacientů ve věku od 15 do 56 let, a to v koordinaci s běloruskou diasporou v Česku, ministerstvem zahraničí, zdravotnictví, obrany a partnerskými nemocnicemi.

Podrobnosti připravujeme.