Havárie byla hlavně souhra okolností. Se španělským blackoutem se nedá srovnávat, míní odborník

Okolnosti pátečního rozsáhlého výpadku elektřiny v Česku vyšetřují experti. Co o příčinách blackoutu víme už teď? „Letní období využívají provozovatelé sítí vždycky na to, že odstavují některá vedení, která díky tomu nižšímu zatížení nejsou tolik využita, a jdou do opravy. Havárie se projevily v místech odstávek," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Michal Macenauer, odborník na přenosové sítě a ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:19 7. července 2025

V souvislosti s rozsáhlým blackoutem v jižní Evropě na konci dubna jste řekl, že česká síť je proti riziku výpadku elektrického proudu takového rozsahu zajištěna velmi dobře. Stále si za tím tvrzením stojíte?

Stále si za tím tvrzením stojím, ale samozřejmě to má určitá ale.

Chtěl jsem tím říct, že je zajištěna dobře vzhledem k tomu, co je dneska už obvyklé v některých zemích na západ nebo na jih od našich hranic. Je pak vždycky jenom otázkou souhry okolností, že v nějaké zemi v nějakém okamžiku k něčemu takovému prostě dojde.

Obecně ale platí, že elektrizační soustavy celé Evropy tím, jak se dekarbonizují, snižují svoji stabilitu, kterou měly desítky let předtím. Ony byly prostě budovány jinak, byly budovány pro větší zdroje.

A teď část spotřebovávání té stability nebo jakési zásoby bezpečnosti je otázkou decentralizace. Část je otázkou i toho, že ty nové zdroje, které nahrazují velké centrální zdroje, mají ne úplně vhodný provoz. Mají různé charakteristiky, které prostě těžko nahrazují ty zdroje uhelné, plynové nebo jaderné.

Co přesně se tedy podle vás v pátek 4. července odpoledne odehrálo? Naplnila se definice blackoutu? I o tom se totiž vášnivě diskutuje.

Tak to je pouze terminologická hra. Já bych řekl, že na části území asi ano, protože tam skutečně nebýt toho, že byl den, tak byla tma.

Několik set tisíc odběratelů bylo bez elektřiny, bez proudu. Nicméně nebyl to totální rozpad soustavy a z pohledu závažnosti to nebylo srovnatelné třeba s tím španělským blackoutem. I ty příčiny, proč se to stalo, byly poněkud odlišné.

Je za vším jen jeden drát?

Všechno začalo drátem spadlým na zem. Může to být takto jednoduchá příčina?

Takto jednoduchá příčina to může být. Nicméně podíváme-li se na to trošku sofistikovaněji, tak už to zaznělo mnohokrát, dokonce i ten itinerář toho, co se stalo, je známý. Já se to pokusím teď trošku rozdělit.

„Havárie se objevily v místech, kde provozovatelé měli odstávky.“ Michal Macenauer (ředitel strategie EGÚ Brno)

V době, kdy se to stalo, tady byly neblahé okolnosti, nicméně nebyly havarijní. Byl to letní stav relativně nízkého zatížení, i když na poměry let minulých to zatížení bylo poněkud vyšší, bylo srovnatelné asi s rokem 2021. A ve výrobě bylo relativně málo už přirozeně regulujících zdrojů, to znamená uhelných a plynových.

Samozřejmě letní období využívají provozovatelé sítí vždycky na to, že odstavují některá vedení, která díky tomu nižšímu zatížení nejsou tolik využita, a jdou do opravy. Takže bylo několik plánovaných odstávek. To se prostě nedá jinak udělat, než někdy nějaké vedení odstavit a opravit. A ty havárie, které se nakonec projevily, se objevily v místech, kde právě došlo k takovým odstávkám.

Skutečně tou prvotní iniciační příčinou byl pád AlFe lana. Do té chvíle fungoval princip N minus jedna.

Tady by asi si zasloužilo vysvětlit, že pravidlo N minus jedna znamená, že soustava musí být neustále ve stavu, aby výpadek jednoho libovolného prvku nezpůsobil šíření poruchy a pád soustavy. Proč nebylo naplněno, když se jím zaštiťuje ČEPS?

ČEPS se jím zaštiťuje právem. Až do chvíle, než padlo vedení V411, respektive jedna jeho fáze, a tím se celé to vedení vypnulo, tak pravidlo N minus jedna bylo splněno.

Myslím si, že tady je absolutní jistota, že takové pravidlo je vždy splněno, ČEPS si nikdy netroufne provozovat soustavu bez splnění tohoto pravidla.

„Nemusela to být takto rozsáhlá havárie, kdyby k tomu nebyly nevhodné okolnosti.“

Nerozumím tomu, protože ve chvíli, kdy spadne jeden drát, už to přestává fungovat.

N minus jedna platí tehdy, když vám vypadne jeden prvek. Ten jeden prvek bylo právě to vedení V411. Kdyby se nestaly další věci, tak ta soustava běžela dál.

Ona dokonce v tom N minus nula už proto, že vypadl ten jeden prvek, fungovala asi osm minut. Potom došlo k něčemu, co ji položilo. Ale zase je to souhra okolností, nemusela to být takto rozsáhlá havárie, kdyby k tomu nebyly nevhodné okolnosti.

