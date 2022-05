Sever Čech v pátek zasáhnou silné bouřky doprovázené nárazovým větrem a prudkým deštěm

Do Česka dorazí v pátek bouřky doprovázené nárazovým větrem, kroupami a krátkodobými srážkami. Na některých místech mohou přívalové deště rozvodnit řeky a zatopit sklepy a podchody, Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu. Ta platí až do sobotního rána, kdy by se měla situace ustálit. Obzvlášť silné bouřky budou podle meteorologů v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji.

