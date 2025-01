Česko bude apelovat na USA, aby pro ni neplatilo omezení vývozu čipů pro AI, řekl Lipavský

Česko bude apelovat na Spojené státy, aby bylo zemí, pro kterou neexistují žádná omezení vývozu čipů pro umělou inteligenci. Webu Seznam Zprávy to ve čtvrtek řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu uvedl, že iniciativa aktuální americké administrativy k omezení vývozu nepřináší nic definitivního. Praha 18:01 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko bude apelovat na Spojené státy, aby bylo zemí, pro kterou neexistují žádná omezení vývozu čipů pro umělou inteligenci (ilustrační foto) | Foto: Florence Lo | Zdroj: Reuters

USA chtějí podle BBC omezeními zajistit, aby vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Regulace se podle agentury Bloomberg bude týkat i České republiky, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější, což v prohlášení kritizovala Evropská komise.

Státy v první oblasti, ve které jsou například Kanada, Británie, Francie, Německo nebo Norsko s Finskem, budou mít podmínky volné. Česko bude podle mapy zveřejněné agenturou Bloomberg ve druhé kategorii, která už bude mít výraznější omezení. Největší omezení se budou týkat Ruska, Číny nebo Íránu s Venezuelou.

„Jsme tam společně s Izraelem, Portugalskem, Švýcarskem, Polskem a mnoha dalšími zeměmi. Považuji to za chybu. Budeme apelovat na americkou stranu, aby nás v rámci konzultačního procesu zařadila do kategorie zemí, kde neexistují žádná omezení,“ uvedl Lipavský.

Mezi důvody, proč by omezení zavedena být neměla, například uvedl, že Česko kupuje americké nejmodernější stíhačky F-35. „Naše země má velmi kvalitní kontrolní režimy toho, jakým způsobem se u nás s kontrolovanými položkami nakládá,“ podotkl. Česko a USA jsou strategičtí partneři, proto nechápe, kde takové rozhodnutí vzniklo.

Kvalita vztahů

Zdůraznil, že na americké straně se jedná o návrh a že neví o tom, že by aktuálně existoval případ, kdy by se nějaká firma ozvala s tím, že jí bylo například zamezeno v dovozu některých technologií. „Je potřeba, abychom byli v první kategorii. Už jenom z principiálních důvodů, protože to potvrdí míru našich kvalitních vztahů,“ dodal Lipavský.

Fiala rozdělení států EU nepovažuje za správné. „Věřím, že bude prostor pro jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Nutno zdůraznit, že podpis tohoto návrhu bude až na novém americkém prezidentovi (Donaldu) Trumpovi, iniciativa aktuální americké administrativy tak nepřináší nic definitivního,“ napsal předseda vlády ve středu.

Později ujistil, že se návrh netýká aktivit, které vláda činí kolem strategické investice onsemi. Rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku oznámil americký výrobce polovodičů onsemi loni v červnu. Hodnota plánované investice je dvě miliardy dolarů, tedy asi 46,3 miliardy korun.

Regulace bude předmětem politických jednání vysokých českých představitelů ve Washingtonu v následujících týdnech, sdělil ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.