Česko čeká chladný deštivý týden. Teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia, o víkendu se oteplí
Po tropickém víkendu se v Česku výrazně ochladí a bude pršet. V pondělí hlavně v Čechách, od úterý na celém území. Teploty v pondělí zejména na západě Čech jen mírně překročí deset stupňů Celsia, od úterý se jen k 15 stupňům budou dostávat i na Moravě a ve Slezsku. Slunečné počasí s teplotami až téměř 20 stupňů Celsia by se mělo vrátit na víkend. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„V Čechách už se projevuje vliv zvlněné studené fronty, prší v západní polovině Čech a už jsou zde i podstatně nižší teploty než na východě území,“ uvedl v pondělí ráno ČHMÚ na sociální síti X. Rozdíly se podle něj ještě zvýrazní během dne.
„Na západě zůstanou teploty lehce nad deset stupňů Celsia, naopak na jihovýchodě mohou ještě překročit 25 stupňů,“ dodal. Déšť v pondělí meteorologové očekávají postupně na většině území Čech, na Moravě a ve Slezsku spíše jen výjimečně.
Oblačné až zatažené nebe bude v Česku od úterý až do pátku, od úterý se nejvyšší denní teploty na celém území budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Pršet bude nejvíc ve středu a ve čtvrtek, ve středu zejména v jižní polovině území, ve čtvrtek hlavně v jihozápadní polovině Česka.
„Středa bude na řadě míst i docela větrná. Kombinace teplot jen lehce přes deset stupňů Celsia, deště a větru bude na některých místech budit ‚pravý podzimní‘ dojem,“ napsal ČHMÚ na facebooku.
Pátek už by měl být beze srážek. Na víkend se také vyjasní nebe a nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 14 a 19 stupni Celsia.