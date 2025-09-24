Česko čekají deštivé dny, nejvíce naprší v jižní a jihozápadní polovině území. Ve čtvrtek se ochladí

Česko čekají deštivější dny. Ve středu bude pršet v jižní a postupně hlavně v jihozápadní polovině území, ve čtvrtek přes den pak pásmo deště postupně od jihozápadu přejde víceméně celé území. Nejvíce naprší v jižních a jihozápadních Čechách. Od pátku deště ubyde, začne se mírně oteplovat a objeví se více slunce, hlavně přes víkend. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

vítr a déšť, ilustrační foto

Čtvrtek přinese ještě chladnější a deštivější počasí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnešek (středa) bude většinou zamračený, větrný a hlavně v jižní, k večeru v jihozápadní polovině území i deštivý,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Méně oblačnosti se podle něj objeví jen na některých místech severní poloviny Čech.

V jižních a jihozápadních Čechách je vysoká pravděpodobnost, že naprší za 24 hodin - od středečního do čtvrtečního odpoledne i kolem 30 milimetrů srážek.

„Čerstvý severovýchodní až východní vítr bude v nárazech místy dosahovat rychlosti kolem 55 km/h. S větrem doprovázejícím hurikán Gabrielle, který postupuje Atlantikem, to budou rychlosti nesrovnatelné, přesto dostatečné na snížení pocitové teploty,“ uvedl dále ČHMÚ. Pocit chladu umocní i déšť.

Ve středu na teploměrech naměříme maxima mezi 11 až 15 stupni Celsia, v Polabí až 17 stupňů Celsia. Pocitová teplota bude hlavně v jižní polovině území místy jen kolem 6 stupňů Celsia. 

Čtvrtek přinese ještě chladnější a deštivější počasí, v jihozápadní polovině území zaprší lokálně i vydatněji. Maximální teploty budou jen mezi 7 až 12 stupni Celsia a pocitová teplota bude vlivem deště a mírného větru ještě nižší.

