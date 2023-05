Česká televize slaví 70 let. První zkušební vysílání sledovali lidé jen na několika tisících přijímačů

Večerníček, Televizní noviny, Branky, body, vteřiny. Česká televize v pondělí slaví kulaté výročí. Přesně před 70 lety totiž Češi mohli poprvé naladit program Československé televize. Její začátky si ale může pamatoval jen velmi málo lidí – televize totiž byly velmi drahé a prestižní přístroje, jako to bývá u každé nové technologie. Praha 17:50 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Televizní vysílání můžou Češi i Slováci sledovat už 70 let | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Televize začala vysílat 1. května 1953, přesně v osm hodin večer. Bylo to ale pouze zkušební vysílání, to pravidelné začalo až o rok později – k šestému výročí „Vítězného února“. Podle dochovaných pramenů sledovali program před 70 lety lidé maximálně na několika tisících přijímačů. Zahájil ho předtočeným vzkazem herec Jaroslav Marvan.

A součástí té vůbec první relace bylo i živé vystoupení herce Františka Filipovského, o kterém se učí studenti médií snad na všech českých univerzitách. Jeho představení totiž mělo zachránit vysílání, když se za chodu rozbil jeden televizní přístroj.

Přímo z toho prvního dne ale neexistuje žádný záznam – televizní vysílání se ještě nedalo nijak nahrávat. To co jste teď slyšeli, je tedy rekonstrukce, která vznikla pro pořad Pět let televize vysílaný v roce 1958.

Z Kavčích hor se vysílalo teprve od 70. let. Vůbec první adresa Československé televize byla v centru Prahy v Měšťanské besedě, nedaleko Václavského náměstí. Tehdy to byla taková menší pavlač – pro potřeby televize tedy byla dost nevhodná. Ze stejné budovy začala v 90. letech vysílat i první soukromá stanice Nova. Teď v Měšťanském domě sídlí hotel.

Většinou šlo o živé vysílání: hlavně hranou tvorbu, nejčastěji divadelní představení inscenovaná ve studiu v Měšťanském domě. V programu nechyběly ani dokumenty, celovečerní filmy a pořady pro děti předtočené na filmový materiál.

Televize byla zezačátku součástí Československého rozhlasu. V prvních třech letech od něj přebírala třeba zpravodajství. Televize přitom zezačátku vysílala jen tři dny v týdnu (v létě dokonce dva dny). Postupně se vysílání rozšiřovalo, a až na konci roku 1958 naplnilo celý týden.

