Česko chystá nový systém varování. Umí informovat miliony během vteřin, ne ale lidi bez smartphonů

„Plasty obecně se velice špatně hasí,“ řekl tehdy mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Zprávy dostali lidé z okolních obcí a byl v nich pokyn: nevětrejte.

Lokalizované SMS podle hasičů fungují, dokážou jich poslat až 70 tisíc najednou. Mají ale svá omezení.

„Nejzásadnějším z nich je kapacitní omezení na straně mobilních operátorů. To může způsobit zpoždění v doručení SMS až o několik desítek minut,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí ředitelství hasičského sboru Klára Ochmanová.

Nový systém s názvem Cell Broadcast umí podle hasičů informovat takřka okamžitě, a to miliony lidí.

„Varování se uživateli zobrazuje většinou přímo na displeji i přes zamčenou obrazovku a má specifické upozornění,“ dodává Ochmanová.

Ze zpráv by se lidé měli dozvědět, co mají dělat. „Když budete chtít na celou Českou republiku poslat zprávu: ‚Chystá se raketový útok, schovejte se do krytů,‘ tak v takové chvíli je to schopno dojít na 10 milionů telefonních čísel během několika vteřin,“ vysvětluje prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Omezení nového systému

I nový systém má nicméně svá omezení. Sice nezahlcuje mobilní síť, pracuje ale s operačními systémy Android a iOS. Varování tedy nepřijde třeba lidem, kteří nepoužívají chytrý telefon.

„Na druhou stranu, ona ta penetrace ostatních telefonů na českém trhu se postupně blíží velmi nízkým číslům,“ dodává Grund.

Tlačítkový telefon má podle loňských dat Českého statistického úřadu méně než pětina lidí. Používají ho hlavně starší lidé, a to skoro každý sedmý člověk nad 75 let.

Hasiči chtějí aspoň ze začátku rozesílat i varovné SMS. Nový systém by měl fungovat nejdřív za rok. Stát a operátory vyjde na 235 milionů korun.

„Jednorázové náklady na státní část projektu jsou odhadovány na zhruba 100 milionů korun. Úpravy sítí tří mobilních operátorů vyjdou dohromady na přibližně 135 milionů korun,“ upřesnil před časem ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.

Systém budou mít na starosti hasiči, výstražnou zprávu ale bude moct poslat i armáda nebo policie. Policisté ji využívají i teď, ale ne u všech událostí. „Při odesílání varovných SMS vždy zvažujeme jejich účel. Chceme, aby obyvatelé správně vnímali jejich naléhavost,“ doplňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.

Využití SMS policisté odmítli třeba i při předloňské tragédii na Filozofické fakultě v Praze. Hasiči k tomu tehdy uvedli, že SMS by přišly na všechny telefony, tedy nejspíš i střelci.