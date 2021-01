Podívejte se na pořadník očkování. Široká veřejnost se dočká vakcíny proti covidu nakonec až v létě

Ministerstvo zdravotnictví konečně odhalilo karty. Strategie očkování, kterou v úterý představil ministr Jan Blatný (za ANO), počítá se dvěma očkovacími fázemi. Resort původně počítal s tím, že se k účinné látce dostane široká veřejnost na přelomu března a dubna. Podle aktuální Očkovací strategie, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, se ale čekání o několik měsíců prodlouží. Kdy na vás přijde řada? PŘEHLEDNĚ Praha 19:39 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech | Foto: Victoria Jones | Zdroj: Reuters

Plošné očkování vypukne v polovině ledna a ministerstvo zdravotnictví akci rozdělilo na více fází. „V očkovací strategii nejsme vůbec v ničem pozadu,“ prohlásil v úterý odpoledne při představení vakcinačního plánu šéf resortu Blatný.

Fáze 1A (leden a únor)

Hned po startu se o očkování můžou hlásit nejrizikovější skupiny obyvatelstva, kam patří zdravotníci pečující o pacienty s covidem, senioři nad 80 let nebo klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je přitom proočkování alespoň sedmdesáti procent lidí z této kategorie.

PŘEHLEDNĚ: Rozvolnění opatření v nedohlednu, očkování nevhodné pro děti i tlak na praktické lékaře Číst článek

I nejstarší občané se musí registrovat on-line, resort však počítá s tím, že jim někdo pomůže. „Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, která vyžaduje znalost práce s internetem, mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221,“ píše se v Očkovací strategii vlády.

Přednost pro nejrizikovější je samozřejmá, první fáze se ale netýká pouze jich. Například ministerstvo vnitra do ní protlačilo 1200 zaměstnanců, kteří pracují „v uzavřených objektech“.

Fáze 1B (únor – červen)

Během druhé podfáze se k účinné látce dostanou lidé starší 65 let nebo nezdravotnický personál nemocnic. Ve stejné době dostanou vakcínu také chronicky nemocní pacienti, kterých je zhruba milion a půl, a pracovníci provádějící „epidemiologické šetření v ohniscích nákazy“.

Na řadu přijdou také učitelé a další zaměstnanci škol. Jako první jsou v pořadí mateřské a základní školy, na středoškolské pedagogy se dostane později.

Prioritizace cílových skupin | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zhruba v tomto období se předpokládá i schválení vakcíny od společností Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson. Právě druhou zmíněnou se chtěl za každou cenu nechat naočkovat prezident Miloš Zeman, po nedělnímu obědu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ovšem názor změnil – nechá se naočkovat ve druhé polovině ledna.

Díky dalším vakcínám, které není potřeba skladovat při extrémně nízkých teplotách, se do v tomto období můžou masivně zapojit praktičtí lékaři. Ti mají být klíčovou složkou – denně naočkují 50 tisíc lidí, pokud každý praktik v Česku píchne denně deset injekcí s účinnou látkou proti nemoci covid-19.

U některých skupin, které mají v této době přijít na řadu, nicméně jednotlivé resorty stále nedodaly čísla. Nejistý je třeba počet zájemců z řad sociálních pracovníků. Chybí i informace o počtu pracovníků Integrovaného záchranného systému, kteří se nechají naočkovat.

Fáze 2 (červenec)

Přestože podle předchozí verze ministerstvo počítalo s tím, že se „široká veřejnost“ k očkování dostane už na jaře, v novém plánu to upravilo na červenec.

Babiš: Od půlky ledna se můžou na očkování proti koronaviru hlásit lidi nad 80 let, od února všichni Číst článek

„Na lidi, kteří nemají zdravotní problémy a jsou mladí, se s vakcínou dostane někdy kolem léta,“ potvrdil na tiskové konferenci Blatný.

Co ve vládních dokumentech chybí? Není z nich jasné, zda lidé, kteří očkování podstoupili, získají nějaké výhody. Ministerstvo představilo pouze certifikát o provedení očkování, který bude možné využít například při cestování do zahraničí. Resort také připravuje systém, který by například hospodským pomohl ověřit, zda jejich klienti už vakcínu dostali. Ti by pak nemuseli na testy, jak informoval server Aktuálně.cz.

Ani ministr Blatný další benefity vakcinace nepředstavil. „Tím, že se naočkuji, nemohu dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemůžu nakazit nikoho jiného. Ve chvíli, kdy se snažíme, aby se náš život vrátil k normálu, musím všechny tyto atributy vyhodnotit,“ řekl.

Do června chce ministerstvo zdravotnictví naočkovat 3 521 335 lidí. Zatím vakcínu podle ministra Blatného dostalo zhruba 13 tisíc lidí.