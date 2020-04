V příštím týdnu se začne oteplovat, o Velikonocích meteorologové čekají až 23 stupňů

Prezident podpořil opatření krizového štábu. ‚Nechystáme ještě zásadní uvolňování,‘ řekl Hamáček

Zeman se podle Metnara poměrně detailně zajímal o projekt chytré karantény, „který by nás měl postupně vracet k normálnu“. Bude třeba čas na to, aby se projekt rozšířil do všech krajů.