Letos Česko vybuduje nebo opraví až 230 kilometrů dálnic, slibuje vláda. D1 se opravuje na sedmi úsecích

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude letos stavět nebo opravovat 230 kilometrů dálnic a silnic. Z toho 100 kilometrů bude tvořit nová výstavba a zbytek opravy, včetně dálnice D1. Ekologičtí a jiní aktivisté teď v Česku blokují zhruba tři desítky důležitých dopravních staveb. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude s ekology jednat. Premiér to spolu s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem uvedli na páteční tiskové konferenci. Praha 10:47 6. března 2020

„Dopravní stavby nám blokují různí aktivisti. V první řadě Děti Země,“ uvedl Babiš. Děti Země principiálně blokují podle premiéra všechny dálnice. Vedle jednání s aktivisty stát chystá podle premiéra legislativu, která pomůže zpožďování staveb kvůli obstrukcím vyřešit.

Oprava jednotlivých úseků dálnice D1 se kvůli obstrukcím aktivistů podle Babiše zpozdila v průměru o 444 dnů. Různé organizace a hnutí nyní blokují mimo jiné dostavbu dálnice D3 na České Budějovice, trasu z Brna přes Mikulov do Rakouska, D49 mezi Zlínem a Olomoucí, dva úseky D35 z Hradce Králové na Olomouc nebo úseky D43 z Brna směrem na Svitávku.

Práce na dálnici D1 budou letos pokračovat na sedmi úsecích, z toho čtyři by měly být dokončeny letos a zbytek do září 2021. V příštím roce by měly být také dokončeny dva nové úseky na dálnici D11 z Hradce Králové směrem na Jaroměř a na hranici s Polskem. Napojení celé trasy na polskou dálnici by mohlo být v případě urychlení prací v roce 2024.

Ředitelství silnic a dálnic bude letos hospodařit s rozpočtem přes 50 miliard korun, což je podle Mátla dvojnásobek peněz proti roku 2014 a zároveň nejvíce od roku 2009.