Česko dává na stůl zbraně, peněz minimálně. Můžeme dávat víc, říká zmocněnec pro Ukrajinu

Je čas dávat na stůl peníze a zbraně. Věta, která se v souvislosti s Ukrajinou a událostmi posledních týdnů skloňuje často. Česko umí dávat zbraně, peníze už tolik ne, tedy v porovnání s ostatními zeměmi EU, konstatuje vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Bruselské chlebíčky Praha/Kyjev 7:03 17. března 2025

Česko navíc nedávno získalo z unijního rozpočtu 4,7 miliardy korun na zapojení firem do obnovy Ukrajiny (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme jedni z největších dodavatelů vojenského materiálu, poslední rok a půl hlavně munice. Ale to, co se počítá ve statistikách pomoci, je, kolik to stojí národní rozpočty – a ten český to nestojí skoro nic,“ říká v podcastu Bruselské chlebíčky Tomáš Kopečný. A dodává, že každý vždy může přispívat víc.

Poslechněte si Bruselské chlebíčky se zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným

Celkem se dá podle vládního zmocněnce vyčíslit pomoc, kterou Unie za poslední tři roky poskytla Ukrajině, na zhruba 130 miliard eur. Z českého rozpočtu sice pomoc neproudí, máme ale zase na svém území na počet obyvatel nejvíc ukrajinských uprchlíků ze zemí EU. A dáváme a vyrábíme zbraně.

Česko navíc nedávno získalo z unijního rozpočtu 4,7 miliardy korun na zapojení firem do obnovy Ukrajiny.

„Schválit program v takové výši grantů bylo pro Evropskou komisi revoluční,“ hodnotí Kopečný. Česko je jedna ze čtyř zemí EU, kterým se to povedlo. Kromě něj uspělo ještě Polsko, Slovensko a Německo.

„Kdo si bude chtít koupit něco v oblasti kritické infrastruktury nebo nemocnic na rekonstrukci, může sáhnout po české firmě, protože to bude levnější,“ vysvětluje vládní zmocněnec pro Ukrajinu. Velký zájem je prý například o českou energetiku a zdravotnické vybavení.

Sedíme u dětského stolku

Muniční iniciativa, tedy Českem koordinovaná sbírka, která loni zásobila Ukrajinu přibližně 1,6 miliony kusů munice, nás podle Tomáše Kopečného po mnoha letech dostala na stránky globálních novin, a navíc prospěla i českým firmám.

„Poslali jsme do toho cca 2,5 procenta z celkového objemu a 97,5 procenta poslali státy ze zahraničí. Všechno to šlo přes české firmy a myslím, že tady panuje jak na straně českých firem, tak českého rozpočtu velká spokojenost. Ale je důležité, že spokojenost panuje i u těch největších partnerů – Holandsko, Dánsko a Německo v tom chtějí pokračovat, Kanada letos také,“ přibližuje.

To, že se úspěch muniční iniciativy nepromítl v přizvání na první akutní setkání takzvané koalice ochotných, tedy zatím neoficiální skupiny zemí, které se otevřeně hlásí k podpoře Ukrajiny, podle Kopečného o ničem nevypovídá. A to i přesto, že Spojené státy svoji zahraniční politiku po nástupu Donalda Trumpa strmě stočily.

„Je irelevantní, kdo sedí u tohoto stolu. Je to pořád takový stolek v dětském koutku, ne ten velký stůl, kde se servíruje mír. A u toho Evropané ještě nejsou,“ odkazuje Tomáš Kopečný na jednání USA a Ruska, případně Ukrajiny.

Zvládla už Ukrajina „vydýchat“ emoce po fiasku v Oválné pracovně? A umí Evropané plnit svoji diplomatickou roli? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky ze záznamu v úvodu článku.