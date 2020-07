Studenti v Praze demonstrovali na podporu umělkyně Cvetkovové, kterou v Rusku viní z šíření pornografie

“Umění není pornografie”

“Art is not a crime”



Zhruba desítka studentů protestuje proti trestnímu stíhání J. Cvětkovové, které v Rusku hrozí až šest let odnětí svobody v trestanecké kolonii za údajné šíření pornografie. Tedy například za ilustrace na soc. sítích Monology vagíny. pic.twitter.com/cH24jszskp