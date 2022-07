Česko oslavuje Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mniši Slovanům přinesli písmo i víru

Při své misi šířili vzdělanost a křesťanství. Prosadili například staroslověnštinu jako oficiální jazyk, v té době tedy jako jazyk bohoslužebný, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. Oba bratry a jejich příchod na Velkou Moravu si Česko připomíná státním svátkem.

„Dva bratři, kteří byli vzděláni v Byzantské říši. Oba byli vzděláni v písmu, uměli řecky, uměli vlastně několik jazyků. Byli připravováni pro misie,“ popsal ve vysílání Českého rozhlasu Cyrila, dříve Konstantina a jeho bratra Metoděje historik Jan Royt.

Oba mnichy pozval na Velkou Moravu kníže Rostislav, a to ve snaze omezit vliv dobyvačných německých sousedů.

„Přicházeli do prostředí, které jim nebylo přátelsky nakloněno. Tady už křesťanství bylo zmíněno v těch dobách 863, když oni přišli, ale byla to otázka francká, byla to otázka německého působení a oni vlastně šli někam, kde se mohli setkat s nepřítelem,“ přiblížil už dříve okolnosti příchodu obou bratrů řeckokatolický kněz a psychiatr Max Kašparů.

Podle něj věrozvěstům pomáhalo to, že se uměli dobře přizpůsobit a tím i dobře ovlivňovat lidi. Podle kardinála Dominika Duky ale na Velkou Moravu nepřinesli jen víru.

„Víra vyžaduje také určitou vzdělanost. A to je důvod také, proč vymysleli nejenom pro nás abecedu, ale také přinesli i překlad Bible, ne úplný, ale také překlad bohoslužby. A tím do jisté míry celou slovanskou větev lidstva přivedli do toho společenství kulturních národů,“ řekl kardinál.

Cyril a Metoděj podle Duky taky přispěli k budování české státnosti na křesťanských základech. Mimo jiné třeba tím, že od Metoděje přijal křest první český přemyslovský kníže Bořivoj.

„Naproti tomu víme, že Konstantin Cyril vložil ten velký poklad do překladu Bible. A překlad český potom vychází ze staroslověnštiny a ten český překlad se stává základem pro překlady Bible ve všech slovanských jazycích až do 19. století,“ vysvětlil Duka.

Papež Cyrila a Metoděje v roce 1880 pro jejich zásluhy svatořečil. Odkaz obou bratrů v Česku připomínají například Dny lidí dobré vůle na Velehradě.