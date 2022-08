Další výstraha meteorologů. Na východě Česka hrozí v neděli dopoledne extrémní srážky

V několika regionech na východě Česka hrozí v neděli dopoledne extrémní srážky. Výstraha se týká části Moravskoslezského kraje, Prostějova a Konic v Olomouckém kraji a také Moravské Třebové v Pardubickém kraji. V posledních hodinách tam spadly desítky milimetrů vody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Prší i v dalších částech země, hladiny některých menších toků jsou ráno zvýšené a dosáhly povodňových stupňů. Praha 7:39 21. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na východě Česka se mohou v neděli objevit extrémní srážky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Srážky postupují k severozápadu. Na stanici Třebařov a Jevíčko na Svitavsku spadlo za poslední tři hodiny přes 50 milimetrů vody. Na stanici Hostašovice na Novojičínsku to bylo 50 milimetrů za šest hodin.

Podle meteorologů hrozí podmáčení půdy a následné sesuvy. Lidé by v takových oblastech měli omezit pohyb, protože hrozí i pády stromů.

Ačkoliv výstraha před extrémními srážkami platí v Moravskoslezském kraji jen do 08.00 a v Prostějově, Konicích a Moravské Třebové do 09.00, pršet by tam mělo i poté. Vydatný déšť čekají meteorologové na východě Česka až do pondělního dopoledne.