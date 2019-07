Česko dokončuje odpověď pro Afghánce kvůli smrti jejich vojáka. Zda vyhoví všem požadavkům, je tajné

Ministerstvo obrany dokončilo odpověď pro afghánské úřady, které do Česka letos v červnu poslaly diplomatickou nótu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí resortu Jana Zechmeisterová. Afghánci se podle šéfky sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové z ODS dožadovali dokumentů o nevyjasněném úmrtí svého vojáka, který zemřel loni v říjnu krátce po zadržení. Případ šetří také česká Vojenská policie. Původní zpráva Praha 18:32 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smrtí afgánského vojáka Vahidulláha Chána, který měl loni v říjnu zastřelit českého psovoda Tomáše Procházku, se zabývá také české Vojenské zpravodajství. Ilustrační foto | Foto: Omar Sobhani | Zdroj: Reuters

„Ministerstvo obrany obdrželo diplomatickou nótu cestou ministerstva zahraničí a na odpovědi obě ministerstva spolupracovala. Část odpovědi za resort obrany již byla odeslána zpět na ministerstvo zahraničí,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Jana Zechmeisterová.

Zda Česko žádosti vyhoví v plném rozsahu, nechtěla mluvčí Zechmeisterová s ohledem na utajení nóty říct.

Z reakce poslankyně ODS Jany Černochové ale vyplývá, že Afghánci se dožadovali některých dokumentů, kterými tuzemské úřady nedisponují. „Ty, které poskytnout může, tak poskytne,“ uvedla už dříve.

Odpovědi afghánské straně by nicméně nemělo už nic bránit. „Jde o záležitost ministerstva obrany. My v tomto sloužíme pouze jako diplomatický kurýr. To znamená, že odpověď pouze předáváme afghánské straně,“ napsal pro iROZHLAS.cz v SMS ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Jednání v Afghánistánu

Petříček přitom minulý týden Afghánistán navštívil a jednal tam i se svým protějškem, ministrem zahraničí Salahuddínem Rabbáním. Že by ale řešili i loňský incident, odmítl. „Tato otázka nebyla nadnesena a nehovořili jsme o tom,“ doplnil šéf české diplomacie.

Smrtí afgánského vojáka Vahidulláha Chána, který měl loni v říjnu zastřelit českého psovoda Tomáše Procházku, se zabývá také české Vojenské zpravodajství. Minulý týden pro neoznámení trestného činu vyšetřovatelé obvinili čtyři lidi.

Na incident upozornil loni v listopadu americký The New York Times. Deník tehdy napsal o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka podezřelého z Procházkovy smrti.

Byl zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl voják vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, odvolával list na afghánské úředníky. Krátce poté muž zemřel.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) loni na podzim odmítl, že by čeští vojáci měli na jeho smrti vinu. Vedení ministerstva a armády současně zdůraznilo, že okolnosti úmrtí se standardně vyšetřují stejně, jako je v jiných podobných případech obvyklé. Současné kroky Vojenské policie by měly být součástí tohoto prověřování.