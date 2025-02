Česko dostalo kvůli kyberzákonu vytýkací dopis z Evropské komise. Bude žádat o prodloužení termínu

Česko dostalo kvůli prodlevám ohledně nového kybernetického zákona a s tím souvisejícím přijímáním bezpečnostní směrnice NIS2 vytýkací dopis z Evropské komise. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost bude žádat o prodloužení termínu, do kdy by měl zákon nabýt účinnosti. Českému rozhlasu to ve čtvrtek řekl ředitel úřadu Lukáš Kintr. Aktualizujeme Praha 14:23 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko dostalo kvůli kybernetickému zákonu vytýkací dopis z Evropské komise (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti vzniká primárně kvůli nutnosti převést do českého práva evropskou bezpečnostní směrnici NIS2. Česko mělo čas ji přijmout do loňského října.

Návrh nového zákona je ve Sněmovně. „Členské státy se s tou implementací měly vypořádat do října loňského roku, takže jsme v prodlení rámcově půl roku. Koncem roku ČR obdržela vytýkací dopis z Evropské komise, že nesplnila to, co měla. K tomu si dožádala nějaké naše vyjádření, na něm se teď pracuje,“ řekl Kintr.

A uvedl také, že pokud by se ještě tento rok podařilo nedostatek napravit, nemělo by to Česko nějakým způsobem poškodit. „V opačném případě ale je potřeba počítat s opravdu vysokými pokutami,“ dodal ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.