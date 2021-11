Francouzi první odevzdali bezpečnostní dotazník k tendru na Dukovany. O termínu spuštění není jasno

Francouzská společnost EDF odevzdala skupině ČEZ takzvaný bezpečnostní dotazník k tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Pro Radiožurnál to uvedl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Dokument ČEZ vzápětí předal ministerstvu průmyslu a obchodu, jak potvrdil šéf resortu Karel Havlíček (ANO). Kromě EDF má o tendr zájem také americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Původní zpráva Praha 19:07 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

Dotazník bude sloužit jako podklad pro posouzení uchazečů bezpečnostními složkami. „Mohu potvrdit, že uchazeč již informace zaslal, od zbývajících dvou očekáváme odpovědi v druhé polovině listopadu,“ uvedl pro Radiožurnál Havlíček.

Výstavbu bloku v Dukovanech by podle Westinghousu mohl zlevnit plánovaný projekt v Polsku Číst článek

Francouzská EDF podle Kříže odevzdala dotazník v pátek. „Obdrželi jsme první bezpečnostní posouzení od francouzského uchazeče, společnosti EDF. To jsme předali ministerstvu průmyslu a obchodu, protože stát bude tím, kdo bude posuzovat bezpečnostní aspekty. Ostatní uchazeči mají čas do konce tohoto měsíce. My očekáváme, že ho oba odevzdají,“ komentoval.

Viceprezident společnosti Westinghouse pro nové jaderné zdroje v říjnu Radiožurnálu potvrdil, že Američané podklady pro bezpečnostní posouzení dodají před koncem listopadu.

Všechny tři dotazníky následně posoudí bezpečnostní skupina tvořená mimo jiné zpravodajskými službami. Ta by měla odhalit případná rizika. Po vyloučení uchazečů z Ruska a Číny ale není pravděpodobné, že by skupina doporučila některého ze zájemců do tendru nepřizvat.

Následně vláda zahájí samotný tendr. Zatím ale není jasné, zda to bude už nová vláda nebo dosluhující kabinet ANO a ČSSD v demisi. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček už dříve uvedl, že by měl být tendr spuštěn co nejdříve – vypsat by ho podle něho mohla právě i vláda v demisi.