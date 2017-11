Má Česko přijmout euro? 'Mělo by se o tom diskutovat,' míní většina uchazečů o post prezidenta

Na zavedení eura v příštích letech se prezidentští kandidáti neshodnou. Většina z nich by se chtěla ve funkci zasadit o uspořádání společenské diskuse o této otázce. Vyplývá to z ankety, kterou mezi známými uchazeči o Hrad provedla agentura ČTK. Anketa Praha 6:15 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První debata: Drahoš, Horáček, Hilšer, Hynek, Topolánek, Hannig a Fischer hovořili třeba o možném přijetí zákona o obecném referendu nebo o zahraniční politice | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Uchazeči o prezidentský post v anketě odpovídali na otázku: Budete prosazovat zavedení eura v Česku do roku 2023, tedy do konce svého případného prezidentského mandátu?

Na otázku neodpověděli bývalý premiér Mirek Topolánek a prezident Miloš Zeman.

Jiří Drahoš

bývalý předseda Akademie věd

Prezident není ten, kdo má prosazovat zavedení eura za každou cenu. Já se chci zasadit o zahájení opravdu seriózní diskuse. Položit na stůl podstatné argumenty pro a proti. Osobně si myslím, že těch "pro" je více. Jsou pro občany podstatnější, míří více do budoucnosti. Například právě z důvodu, abychom patřili mezi ty, kdo sedí v EU u rozhodovacího stolu a nekrčí se v předsíni. Ale určitě bych euro netlačil proti vůli většiny odborníků i občanů.

Pavel Fischer

bývalý český velvyslanec ve Francii

Není na prezidentovi, aby stanovoval parametry přijetí eura, to je odpovědností vlády. Chápu však, že zavedení nové měny může u celé řady občanů vyvolat obavy. I proto je úkolem prezidenta nastolit politický dialog o přijetí eura a do celého procesu vstoupit jako prostředník.

Petr Hannig

hudebník a šéf strany Rozumní

Ne. Jsem zásadně proti euru, jehož přijetí znehodnotí důchody a úspory občanů ČR. Euro je dobré pro ty nejbohatší podnikatele - miliardáře, neboť jim šetří bankovní poplatky. Chci být prezidentem dolních deseti milionů a horních tisíců.

Marek Hilšer

lékař, aktivista

Úkolem prezidenta není prosazovat euro. To je v kompetenci vlády a parlamentní politické reprezentace. K otázce eura musíme přistupovat s chladnou hlavou. Ukáže-li se, že koruna zůstane maličkou zranitelnou měnou v moři eura, naše ekonomika bude tratit odchodem investorů, platy obyvatel se nebudou zvyšovat a životní úroveň bude stagnovat, nebudu proti zavedení eura vystupovat.

Roman Hladík

Zavedení eura v každém případě odmítám. Za naši českou korunu jsme se nikdy nemuseli stydět. Přijmout euro můžeme prakticky kdykoliv, ale vrátit se zpět by šlo jen stěží.

Terezie Holovská

bývalá místostarostka Prahy 8

Rozhodně ne. Můj postoj vychází ... hlavně ze skutečnosti, že korunu českou, jako platidlo, považuji za národní symbol. Kolikrát za den vysloví každý z nás slovo koruna. Kolikrát za den se každý z nás té koruny dotkne, pohlédne na ni. Každodenně si tak připomínáme výsostný odkaz našich předků, korunovaných právě korunou českou.

Horáček by hledal pomoc u Slováků

Michal Horáček

podnikatel a textař

Zavedení eura k určitému datu je věcí vlády. Jako prezident bych se snažil o hlubší obecné pochopení potenciálních přínosů a rizik. Proto jsem slíbil, že na Hradě bych uspořádal konferenci za účasti našich slovenských přátel v čele s prezidentem a premiérem SR. Právě oni by nám ve vnímání celé složité záležitosti velmi pomohli. Rozhodnutí není totiž záležitostí odbornou, ale spíše politickou a nepochybně citovou.

Libor Hrančík

Rozhodně neprosazoval. Když máte svou korunu, máte své finance pod kontrolou, můžete více kontrolovat svou ekonomiku.

Jiří Hynek

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Euro je mrtvý projekt a nikdy jeho přijetí prosazovat nebudu.

Vratislav Kulhánek

bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto

Impulz k zavedení společné evropské měny dává vláda, nikoliv prezident. Proti zavedení eura nejsem vyhrocený, ale časový rámec dnes neví nikdo, ani odborníci z bankovního sektoru se na datu nedokážou shodnout.

Josef Toman

stratég

Trochu pravdy o euru, kterého se lidé bojí - je sice pravda, že budeme doplácet na státy se stagnující ekonomikou, ale zase to má tu výhodu, že ČNB nebude moci manipulovat s naší měnou a v tomhle zkorumpovaném státě se ti nahoře nedozví o plánovaných změnách úrokových sazeb, což by jim dovolilo zbohatnout na úkor nás všech. Další věcí je, že do roku 2023, když budu prezidentem, v EU nebudeme, takže není co řešit.