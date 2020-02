Navždy bychom ztratili možnost do sporu vstoupit, hájí vládní zmocněnec žalobu na Evropskou komisi

Česká vláda kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert žaluje Evropskou komisi u Soudního dvora Evropské unie, a to přesto, že nakonec byly téměř všechny peníze vyplaceny. Podle vládního zmocněnce Martina Smolka komise minulý týden sama uznala, že je její rozhodnutí zčásti neopodstatněné. „Protože rozhodnutí dosud nezrušila a nám 10. února končí lhůta pro napadení rozhodnutí, nemáme jinou možnost,“ říká o žalobě pro iROZHLAS.cz. Praha 19:16 5. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo skupiny Agrofert v pražském Chodově | Zdroj: Profimedia

Jak napsal Deník N, žalobu schválila vláda a jde v ní o platby týkající se Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí 2019 ve výši 6,3 milionu korun.

Dotace byly pozastaveny kvůli možnému střetu zájmů současného premiéra Andreje Babiše (ANO), Evropská komise ale nakonec s jejich proplacením kromě jedné – za 1,6 milionu korun – souhlasila.

Česko přesto žalobu podává. „Komise minulý týden na bilaterálním jednání uznala, že minimálně zčásti je její rozhodnutí neopodstatněné, přitom jej ale ještě nezrušila,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec pro zastupování před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolek.

Lhůta pro napadení rozhodnutí končí už 10. února. „Pokud komise následně po našem podání žaloby své rozhodnutí zruší, nebude nám nic bránit v tom, abychom žalobu vzali zpět. Když ale rozhodnutí Evropské komise do uplynutí lhůty nezažalujeme, navždy ztratíme možnost do sporu vstoupit,“ popisuje Smolek.

Podle vedoucího katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michala Tomáška je dobře, že byla žaloba podána. Podle něj by to totiž mohlo pomoci i s verdiktem, zda Andrej Babiš byl či nebyl v inkriminované době ve střetu zájmů.

„Neustále tu máme různé výklady, Evropská komise má jeden, české úřady mají jiné. Kdyby se tím zabýval Soudní dvůr EU, šlo by o výklad navýsost autoritativní. Bylo by to určitě důležité a cenné, navíc by se tím mohly ukončit spekulace,“ řekl Tomášek Radiožurnálu.

Nejde o první případ

Na tom, že členský stát Evropské unie žaluje Evropskou komisi, není nic výjimečného. Čas od času se to děje, jak potvrdil Tomášek: „Česko už se takto soudilo mnohokrát. Jednou jsme dokonce museli příslušné dotace oželet, protože jsme žalobu podali pozdě. I proto je správně, že nad tím vládní zmocněnec bdí a že lhůty hlídá.“

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD), na jehož návrh kabinet žalobu jednohlasně schválil, v minulosti Česko podalo celkem sedm žalob tohoto typu.

Audity Evropské komise

Zemědělsko-potravinářský holding Agrofert vlastnil Andrej Babiš do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle níž nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám.

Podle kritiků ale nynější premiér Agrofert nadále ovládá, na což ukázal i loňský audit. Právní služba Evropské komise dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.

Premiér střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.

Loni v listopadu poslala Evropská komise do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.