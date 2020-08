Otcové na dva měsíce domů k dětem. Vláda musí schválit novou směrnici o rodičovské dovolené

Plenky, kašičky, nočníky a namísto intelektuálních debat s kolegy šišlání s omezenou slovní zásobou. Právě tak popisují rutinu rodičovské dovolené mnohé ženy. Návrat do práce po takové zkušenosti často bývá velmi náročný. Už za dva roky by pro ně ale mohl být jednodušší. Evropská unie chce, aby se do péče o kojence a batolata více zapojili také otcové dětí. Nově budou muset minimálně na dva měsíce nastoupit na rodičovskou místo své partnerky. Praha 20:37 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česku zbývají k přijetí změn necelé dva roky. Podle opozice jde ale o téma, za které vláda nesesbírá mnoho politických bodů, a tak agendu odsouvá. Ilustrační foto | Foto: StockSnap | Zdroj: Pixabay | CC0 Public domain,©

Pokud rodiče takové možnosti nebudou chtít využít, mohla by se jim zkrátit doba čerpání rodičovského příspěvku.

„Myslím si, že ta teze, že by dítě mělo být s matkou do tří let doma, je spíš trvání na nějaké tradici, než že by to bylo bůhví jak přirozené. Představa, že je do tří let zavřené doma s matkou, mi přijde vlastně trošku strašidelná jak vůči tomu dítěti, tak vůči té matce,“ vysvětluje Radiožurnálu třicetiletý Matěj Hon z Teplic, proč se v péči o syna s manželkou vystřídal, a zatímco matka ročního Eduarda nastoupila zpátky do práce, začal Matěj poznávat všechny nástrahy rodičovské dovolené.

„Myslíme si, že by se rodiče měli v péči o dítě doplňovat. A je fakt, že jsme oba s manželkou takové rodičovské typy, takže ta touha trávit čas s dítětem byla u nás u obou a chtěli jsme si to oba zkusit,“ dodává.

Pracovní rytmus

Podobný názor má taky Evropská unie. Schválila proto směrnici, kterou musí Česko včlenit do svého právního systému. „Směrnice zavazuje členské státy umožnit čerpat rodičovskou dovolenou s tím, že část této dovolené bude nepřenosná mezi rodiči,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Andrea Vašáková.

Nejpozději za dva roky by tak čeští zákonodárci měli zajistit, aby minimálně na dva měsíce nastoupil na rodičovskou taky otec dítěte. Ženám by to mělo pomoct jednodušeji naskočit zpět do pracovního rytmu.

„Máme šanci implementovat tu směrnici takovým způsobem, aby typicky otcové, kteří vydělávají víc, chtěli dva měsíce strávit se svým malým dítětem a využít tuhle možnost toho intenzivnějšího přizpůsobení té nové životní situaci,“ popsala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová (Piráti).

Muži by tak podle návrhu Pirátů mohli v budoucnu čerpat kompenzaci ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu.

Prodloužení otcovské

„Myslíme si, že by bylo možné upravit ošetřovné tak, aby vlastně těch 70 procent mohlo být pobíráno tím druhým rodičem,“ doplňuje Richterová.

Kromě povinnosti vyměnit se na rodičovské dovolené směrnice počítá také s prodloužením takzvané otcovské, kterou muži čerpají v prvních šesti týdnech po narození potomka. Nově by s ním mohli strávit místo současných sedmi dnů deset.

Česku zbývají k přijetí změn necelé dva roky. Podle opozice jde ale o téma, za které vláda nesesbírá mnoho politických bodů, a tak tuto agendu odsouvá. Že ještě ministerstvo práce a sociálních věcí nemá jasno, jak by rodičovská měla v budoucnu vypadat, potvrdila i mluvčí resortu Vašáková.

„V době pandemie bylo MPSV vytíženo jinou urgentní agendou, termíny a detailní informace prozatím nelze poskytnout,“ řekla.

Přijetí směrnice včas?

Opozice ale resort kritizuje, že právě nad novou podobou rodičovské se - stejně jako kdykoli v minulosti - povede velká diskuse a hrozí tak, že legislativu Česko nestihne přijmout.

Podle Michala Ševčíka z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák a partneři si ale Česko v přijímání evropských směrnic vede dobře. „České republice se většinou v minulosti dařilo, co se časového rozsahu transpozice týče, takže to průměrné zpoždění činí nějakých 14 měsíců,“ uvedl.

Pokud by se zákon nepodařilo včas přijmout, hrozí, že Česko bude muset Bruselu zaplatit desetimilionové pokuty.