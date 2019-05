S členstvím Česka v EU je spokojená víc než třetina občanů. Je to nejvíc za posledních devět let

Praha| 30. 4. |Filip Nerad |Zprávy ze světa |Exkluzivně

Prvního května uplyne 15 let od vstupu Česka do Evropské unie. Za největší rozšíření unie v její historii byl jako eurokomisař odpovědný Němec Günter Verheugen. Jak se na to dívá s odstupem?