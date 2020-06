Vládne tady Exekutorská komora, říká poslanec Farský. Česko čeká boj o data o exekucích

Ministerstvo spravedlnosti by mělo podle části poslanců převzít Centrální evidenci exekucí od Exekutorské komory. Doporučil to sněmovní Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. „Je nesmysl, aby ty informace měla Exekutorská komora,“ řekl Radiožurnálu poslanec Jan Farský (STAN), který je autorem pozměňovacího návrhu.

Resort spravedlnosti bez úspěchu opakovaně komoru žádal o poskytnutí podrobných exekučních dat za roky 2011 až 2016. Údaje totiž slouží jako podklad pro přípravu zákonů. S návrhem na odebrání Centrální evidence exekucí komoře přišel poslanec Jan Farský. Ten považuje za zásadní, aby stát získal přesná data o exekucích.

„Ta data stát aktuálně nemá. Když je chce od Exekutorské komory, musí je z ní tahat a často také nedostane všechno, o co žádal. Zásadní je, že kdo má informace, ten vládne a tady vládne komora, která je dost zainteresovaná v jednostranném výkladu, takže je nesmysl, aby ty informace měla,“ řekl Farský Radiožurnálu.

S přesunem databáze komora nesouhlasí. Podle prezidenta Vladimíra Plášila statistiky zveřejňuje na svých stránkách a nedávno také spustila vlastní interaktivní mapu exekucí. Zároveň odmítla, že by data státu nedávala.

Víc než tři exekuce loni mělo 474 000 Čechů. Oddlužení je na vzestupu, experti ale čekali větší zájem Číst článek

„Cokoli ministerstvo požaduje, to dostane. Rozvíjení databáze je velmi drahé a soudní exekutoři si ho zaplatili z vlastní kapsy, ačkoli evidenci mělo podle zákona předat ministerstvo. Osm let nebylo schopno a zaplatili jsme si to sami,“ říká Plášil. Proti přesunu databáze je i samotné ministerstvo, které se bojí náročnosti celého procesu.

V exekuční novele, která je ve sněmovně, poslanci navrhují, aby komora informace poskytovala povinně a bezplatně. Tak to ale zatím nefunguje. Za každé nahlédnutí do evidence občan zaplatí 60 korun. Komora však tají, kolik na přístupech do evidence vydělává. Na dotaz Deníku N to odmítla sdělit.

V exekuci bylo minulý rok 790 tisíc lidí. Víc než deset exekucí mělo 131 400 z nich. Podle údajů komory exekutoři vedli 4,5 milionu exekučních řízení. Exekutorské úřady v některých krajích řešily případy mnohem více dlužníků, než kolik jich v místě žije. Podle údajů komory sice lidí v exekuci od roku 2017 ubývá, počet dlužníků s devíti a více exekucemi ale roste. Na konci roku 2017 bylo v exekuci 863 tisíc lidí, loni 790 tisíc.