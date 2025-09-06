Česko hlásí vydatný déšť, v Praze místy spadlo přes 50 milimetrů. Problémy měl přestup v metru na Florenci
Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek. Vydatný déšť zaznamenali meteorologové také v Brdech či na západě Vysočiny. Někde ještě pršelo i ráno, ale během dne bude déšť zvolna ustávat a obloha se vyjasní. Český hydrometeorologický ústav to v sobotu uvedl na síti X.
„Na většině území spadlo za posledních 24 hodin většinou mezi 5 a 30 milimetry, byla ale místa, kde spadlo i více,“ konstatovali kolem 7.30 meteorologové.
„Zejména v oblastech Prahy, Brd a obecně středních částí Čech a západní Vysočiny jsme zaznamenali i přes 30 milimetrů, v Praze na řadě míst i kolem 50 milimetrů - stanice Praha-Břevnov má zatím necelých 60 mm srážek a stále zde prší,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Deště v Praze
Kvůli prosakující vodě byl v Praze na stanici metra Florenci uzavřený přestup z trasy C na trasu B. Aktuálně už podle webu pražské integrované dopravy vše funguje normálně.
Například stanice Nusle Botič ráno krátkodobě překročila první povodňový stupeň. Před 8.00 hydrologická služba Českého hydrometeorologického ústavu žádné povodňové stupně neevidovala.
Déšť bude přes den ustávat, na severu a severovýchodě republiky se ale mohou objevit lokální přeháňky. Hlavně v Čechách ale bude sobota i docela slunečná, nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
Neděle už má být slunečná, bez srážek a s letními teplotami kolem 25 stupňů.