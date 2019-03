Česko neukončí mimořádné kontroly polského masa. Toman bude v Bruselu jednat s eurokomisařem

Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD bude příští týden v Bruselu jednat o kontrolách polského hovězího. Sejde se s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Mluvit chce i s polským ministrem Janem Krzysztofem Ardanowským. Česko nehodlá vyslyšet výzvu Evropské komise ke zrušení mimořádných kontrol polského hovězího kvůli salmonele. Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) komisi kvůli nařízení interpeloval. Praha 16:56 1. 3. 2019 (Aktualizováno: 20:40 1. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Toman, ministr zemědělství | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě eurokomisař Andriukaitis o ukončení opatření požádal, skončit měla tento týden. Česko požadavek zamítlo, v příštím týdnu by tak měly jednat členské státy EU v rámci Stálého výboru pro potraviny o nařízení konce opatření. Pokud by je následně stát neukončil, mohly by následovat sankce.

„ČR neustoupí od těch mimořádných veterinárních opatření,“ řekl v pátek Toman. Podle něj je přední ochrana spotřebitele. Zesílené kontroly Státní veterinární správy nejsou podle něj zamířené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.

„Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit,“ řekl ve čtvrtek ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

To, že se Evropské komisi kontroly nelíbí, přiznal ministr Toman už na úterní tiskové konferenci. V dopise z pondělí 25. února vyzvala komise ministra, aby „disproporční“ kontroly zrušil, informoval server iROZHLAS.cz. Komise podle Tomana usiluje i o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin předem.

Česko může podle mluvčí Evropské komise Ancy Paduraruové zavést přísnější opatření a kontroly, ty ale musejí být úměrné ohrožení a v souladu s pravidly vnitřního trhu Evropské unie.

Interpelace Pospíšila

Problém vidí komise v tom, že dodatečnou povinnost kontrolovat veškeré hovězí maso z Polska uvalil stát na dovozce a obchodníky. To podle Paduraruové zasahuje do volného obchodu a konkurenčního prostředí na unijním trhu. Stát může zavést přísnější kontroly, ale na vlastní náklady.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil kvůli tomuto tématu v pátek komisi interpeloval. „Má si ČR tento krok komise vykládat tak, že 700 kg masa obsahujícího salmonelu nelze považovat za zdraví ohrožující? A pokud ano, k jak závažnému ohrožení by muselo v tomto případě dojít, aby komise považovala opatření ze strany ČR za dostatečně oprávněné?“ uvedl europoslanec.