Česko je v celosvětovém schématu praní peněz. Za dva roky tudy proteklo 100 miliard, říká ředitel NCOZ

Nelegální migrace, informační operace, ovládnutí veřejné moci, manipulace veřejných zakázek či praní špinavých peněz. Hrozby, před kterými ve své výroční zprávě varuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. „Máme podezření, že část finančních prostředků se po vyprání vrací, a jsou to pak třeba stovky prázdných bytů, které křiví trh,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál její ředitel Jiří Mazánek. Rozhovor Praha 6:30 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel NCOZ Jiří Mazánek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zveřejnili jste výroční zprávu, což je souhrn toho nejdůležitějšího, co jste na národní centrále dělali loni. Byl ten loňský rok pro vás v něčem výjimečný, ojedinělý?

Nám už se těžko říká, že byl ojedinělý, protože my samozřejmě sledujeme trendy tak, jak působí. Můžu říct, že opravdu jako velký problém i do vnitřní bezpečnosti v naší působnosti vidíme dva základní fenomény.

Celníci smí zabavit auta, kterými cestují Rusové po unijních státech. Kreml to označil za rasismus Číst článek

Jedno je válka na Ukrajině, která se nám projevuje ve dvou typech kauz. Jedno jsou kauzy takzvané sankční, kdy vyšetřujeme kauzy, které se týkají neoprávněného nakládání se sankcionovaným majetkem.

A druhé jsou kauzy, které souvisí s tím, že se nám samozřejmě z Ukrajiny přesouvá velké množství lidí, velké množství finančních prostředků, že probíhají nějaké nákupy zbrojního materiálu, případně vybavení pro Ukrajinu. A sami Ukrajinci avizují, že to může být doprovázené nějakými korupčními nebo trestnými jednáními.

Druhé velké riziko je nelegální migrace. Protože to je zase věc, která Evropu i Českou republiku, přestože jsme pořád tranzitní zemí, významně ovlivňuje.

Za nás je potřeba odhalovat hlavně ty hlavy, velké struktury ve spolupráci se zahraničními partnery.

Nelegální migrace

Daří se to řešit?

Myslím, že se to daří řešit, protože v loňském roce jsme opravdu odhalili několik velkých organizovaných skupin na nelegální migraci, na několik kauzách pracujeme, byť samozřejmě je potřeba říct, že jsme na špičce nelegální migrace.

Největší práci odvedou kolegové na ulici, kolegové na hranicích, cizinecká policie, kolegové z pořádkové policie, a to nejenom v České republice. Ale vidíme, že uzavření srbsko-maďarské hranice vede k významnému poklesu nelegální migrace, která jde třeba přes Českou republiku.

Česko a Sasko chystají intenzivnější dohled nad nelegální migrací. Opatření zřejmě zesílí během léta Číst článek

A do toho je samozřejmě důležité, a tam si myslíme, že obrovskou práci odvádí odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, bránit se nelegální migraci v podobě zneužívání vstupu do našeho prostoru třeba přes různé typy víz, pracovních povolení a podobně.

Mít kontrolu nad tím, kdo tady pracuje, jak dlouho tady pracuje, aby nám ty lidi nemizeli v schengenském prostoru.

A pokud tam píšete, že se nelegální migrace stýká s organizovaným zločinem spojeným s kontrolou pracovních agentur a pracovním vykořisťováním, co konkrétně si pod tím představit?

Česká republika, ať chce, nebo nechce, tady potřebuje mít několik set tisíc pracovníků z ciziny. Samozřejmě tady jsou obchodní společnosti, tzv. personální agentury, které sem ty lidi dováží, zprostředkovávají zaměstnání.

To, na co Česká republika musí za nás upřít pozornost, je to, že musíme sledovat, aby lidé nebyli vykořisťováni, to znamená, aby zaměstnávání bylo vůbec legální, za fér podmínek.

Za druhé sledovat, v jakých podmínkách ti lidé pracují. A za třetí, jestli jsou řádně odváděny daně. Když se podíváte do předchozích výročních zpráv, tak řada našich velkých daňových kauz byla právě o tom, že byly kráceny daně, které jsou těmito personálními agenturami získávány na práci cizích státních příslušníků.

Desetinu české populace tvoří cizinci, jejich počet podle statistiků stoupl na 1,12 milionu Číst článek

Což je za nás velké téma, protože vidíme, že organizovaný zločin se v posledních letech naštěstí přesunul právě do organizování nelegálních pracovníků a krácení daní z těch jiných, řekněme drakoničtějších a násilnějších forem.

Šíření ruských narativů

Ve zprávě píšete taky o nějakých informačních operacích, které mají demoralizovat veřejnou debatu a šířit ruské narativy. Jaké operace to jsou?

I na našich kauzách vnímáme, že jedna z těch věcí je vytváření narativů k utvrzení části společnosti v jejích sociálních bublinách a ke zpochybňování všeho, jak třeba nefunguje stát.

Takže upozorňujeme na to, aby další lidé neskákali na automatické zpochybňování toho, co dělá stát. Ano, vždycky může být nějaký exces, ale o tom jsou právě ty policejní orgány, aby tohle odhalily. Upozorňujeme na to, že český stát je prostě legálním státem, legálně pracuje podle zákonů a lidé by si to neměli nechat zpochybnit.

OVĚŘOVNA: Pavel chce zakázat volit starým lidem, lže e-mail. Výrok je ale upravený a vytržený z kontextu Číst článek

Máte nějaký konkrétní případ, když někdo adoruje Ruskou federaci třeba na facebooku, má hodně sledujících a tak dále, že by za to dostával peníze, nebo jaký je jako jeho motiv?

Otázka je, jestli i kdyby za to někdo dostal peníze, zda je to trestné. To je změna legislativy, která by u nás měla nastat. V České republice to je velmi komplikovaná otázka.

Ale pořád si myslíme, v souladu se zpravodajci, že část těch lidí jsou prostě užiteční idioti, část lidí jsou kverulanti, kterým to vyhovuje a mají pocit, že musí proti něčemu bojovat. Mezi další částí bude i nějakým způsobem placená agenda těch některých lidí.

Ve zprávě píšete také o vyšším riziku demonstrativních útoků. Je to i případ žháře, který se chystal podpálit garáže pražského dopravního podniku?

Žhář v dopravním podniku není naše kauza. Nechtěl bych to s tím spojovat, protože toto riziko, které jsme definovali, vzniklo dřív, než ten žhář přišel.

Ale je to opravdu o tom, že detekujeme to, že je rusko-ukrajinská válka, my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu, za nás je to jedině dobře, ale samozřejmě může se nám dostat odveta v podobě takovýchto i násilných činů.

Nejenom dezinformačních útoků, nejenom zpochybňování společnosti, ale bohužel připravme se na to, že může nastat i odveta v případě nějakých takovýchto násilných útoků.

Platilo žháře Rusko? Bílým místem útoku v DPP zůstává skupina na Telegramu Číst článek

Jak ten systém tedy funguje? Může si to každý představit na příkladu Vrbětic, že sem přijedou ruští agenti, kteří ten útok provedou, anebo si na to najímají lidi zvenku?

Obecně: To, že by to dnes přímo provedli důstojníci zpravodajství Ruské federace, je velmi sníženo tím, že jejich pohyb je omezen, jejich pohyb je monitorován a v České republice dnes mají velmi zúžené zázemí. To znamená, že spíše by ten případ byl takový, že budou najímány osoby ze třetích zemí.

Za nějaké finanční prostředky?

Finanční prostředky, anebo to může být ideologická motivace.

A dá se to tedy spojit i s těmi ostatními žhářskými útoky po Evropě?

To vůbec v tuhle chvíli nechci komentovat. Ta hrozba tady je, myslím, že zpravodajskou službou je popsána, a na to bych se odkázal.

Chápeme tedy správně, že může takovýchto útoků přibývat, nebo že se budou objevovat ve veřejném prostoru?

To riziko tady samozřejmě je.

Policie vyhlásila pátrání po ruském generálovi. Je spojen s výbuchy ve Vrběticích Číst článek

A budou tedy spojené s Ruskem?

Ano.

Máte nějaké konkrétní podezření, co by se mohlo stát?

Česká republika se může stát cílem změny paradigmatu a struktury ruskojazyčného organizovaného zločinu.

Dneska, když se podíváte na ruskojazyčný organizovaný zločin v České republice, tak uvidíte lidi, kteří tady hledají zázemí, kteří tady umísťují finanční prostředky – a bavíme se hlavně o praní špinavých peněz – umísťují sem své rodiny.

Ale nemůžeme vyloučit, že může přijít taková změna, že osoby, které můžou přijít z východu, a to může být jak z Ukrajiny, tak z Ruska, nebo z jiných zemí postsovětského prostoru, můžou přemýšlet o tom, že kromě nelegálního zaměstnávání by možná bylo fajn tady rozjet takovou trestnou činnost, tak jako to bylo v devadesátých letech.

To riziko není vyloučeno, není v tuto chvíli vysoké, já zase nechci strašit veřejnost, ale my se tomu intenzivně věnujeme.

Ředitel NCOZ Jiří Mazánek během rozhovoru | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praní špinavých peněz

Řekl jste, že tohle je jedna z hrozeb, ale co je pro Česko největší hrozba z vašeho pohledu?

Pro nás pořád největší hrozba v současné době zůstává, pokud to vezmeme z pozice vnitřní bezpečnosti NCOZ, ovládnutí veřejné moci. Zatím to vnímáme na takových českých kauzách, že to jsou krajské věci, regionální věci, nebo se to týká nějakého ústředního orgánu státní správy.

Ale samozřejmě velkou hrozbou by bylo, pokud by zahraniční zločinecké skupiny chtěly začít ovlivňovat státní správu.

Protimafiánská centrála zahájila stíhání účetního lounského soudu. Měl zpronevěřit 16 milionů korun Číst článek

Pořád trvalou hrozbou zůstává to, že stát nevybere daně. Což je za nás krácení daní, ať už to bylo z personálních agentur, nebo i na jiných komoditách, tedy především krácení DPH.

A další velkou hrozbou je to, co se dneska děje na Ukrajině, protože to na nás dopadá, a to je ta obecná hrozba praní špinavých peněz.

Nezavírejme oči před tím, že Česká republika je jedna se zemí, která je pro praní špinavých peněz v mezinárodním kontextu velmi otevřená a přívětivá. Jsme ve schématech lidí, kteří perou špinavé peníze celosvětově, protože naše legislativa vyžaduje, abychom identifikovali zdrojové trestné činy.

Ono to vypadá, že Českou republiku to neovlivňuje, že peníze přes nás přetečou, ale to není pravda. My máme podezření, že část finančních prostředků se po vyprání vrací, a jsou to pak třeba stovky prázdných bytů, které křiví trh s byty. To může být jedno z těch navrácení.

Druhé je klesání mezinárodního hodnocení České republiky. A to už mluvím například o zdražení úvěrů a dalších záležitostech, protože asi žádná země nechce být zemí, přes kterou se perou špinavé peníze.

Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U dvou navrhuje dohodu Číst článek

Dá se z vašeho pohledu říct, kolik špinavých peněz se tady ročně vypere?

Dělali jsme si třeba nějakou statistiku na ty průtokové účty. A za roky 2020 a 2021 přes nás prošlo 100 miliard. To už je velmi významné.

Kolega nedávno popisoval to, jak si na telegramu rusky mluvící lidé domlouvají schůzky s dalšími lidmi, oni jim předají platební kartu, přístup k účtu, vyberou z toho účtu třeba 200 tisíc. Tím se zabýváte, patří to k tomu?

Samozřejmě je to jeden modus operandi. Můžete převádět peníze ve velkém množství, můžete poslat desítky, stovky milionů na základě smyšlené obchodní transakce nebo nějakého smyšleného dědictví a dalších věcí. To je to velké praní peněz.

Pak samozřejmě může být i tohle, což já bych nazval mravenčením, že si najdete desítky až stovky fyzických osob, které vám v malých částkách peníze vkládají do bankovního systému, někam přeposílají a v té zemi, do které to přijde, to vydáváte za to, že si třeba posílají domů nějaké finanční prostředky.

Šel by laikům popsat nějaký konkrétní případ, jak praní velkých špinavých peněz probíhá?

U nás se ta kauza jmenovala Chemik. Typicky v předvánočním čase přišla vysoká částka v řádu stovek milionů korun do České republiky.

Tady přišla na účet společnosti s ručením omezeným, která se vůbec nezabývala žádnou mezinárodní činností. Byla to společnost třeba na nějaké úklidové služby. Finanční analytický úřad vzhledem k tomu, že jde o zemi z východu, částku samozřejmě zajistí a zajímá se o to.

A zjistí, že částka má být poslána do švýcarské banky a je vykazována jako částka za zprostředkování poměrně složitých třeba důlních obchodů, těžby ropy, což je naprosto nesmyslné.

Jak chtěl Dima vyprat 200 tisíc: Reportér si skrytě nahrál schůzku se členy organizované skupiny Číst článek

My tu finanční prostředky zajistíme a samozřejmě prověřujeme. Náš limit je v tom, že na tom východě neprokážeme ten zdrojový delikt. Někdo nám neodpovídá, nebo nám řeknou, že to je v pořádku.

A v tu chvíli my ty peníze třeba po roce a půl uvolníme a kauzu odložíme, protože jsme prostě neprokázali praní špinavých peněz, nemáme ten zdrojový delikt.

Dokonce víme, že v několika případech potom ti lidé chodí a v těch západních bankách říkají: Vidíte, Česká republika nám ověřila, že peníze nepochází z trestné činnosti, nejde o praní špinavých peněz.

Manipulace zakázek

Ve výroční zprávě popisujete manipulaci veřejných zakázek asi v pěti případech. Dá se nějakým způsobem říct, jestli mají nějaké společné znaky? Jak ta manipulace veřejných zakázek v Česku probíhá?

Společným znakem bude vždycky to, že ten, kdo bude chtít manipulovat s veřejnou mocí, si vždycky musí najít někoho, kdo bude u zdroje vypisování veřejné zakázky.

Protože klíč je v tom, že tenhle člověk vám poskytne nestandardní informace, poskytne vám je dopředu. Vy si poté připravíte návrh zakázky a on vám pak tu zakázku prosadí. Poté vám samozřejmě zařídí to, že se zakázka nekontroluje, jak probíhá finanční plnění, abyste si z toho ta procenta mohli stáhnout.

Šest obviněných v kauze manipulace zakázek v Pardubicích skončí ve funkcích. Město provádí audit Číst článek

Druhý modus operandi je potom to klasické a velmi známé dělení větších zakázek na menší.

Předem známe počty uchazečů, kdy zase dopředu se domluvíte na tom, jak to proběhne, jakým způsobem odvedete finanční prostředky, jestli to bude v hotovosti, nebo to bude nějakým třeba protiplněním, na nějaké fiktivní nebo reklamní práce, poradenské služby a tak dále.

Kde se budou rozdělovat finanční prostředky, tam vždycky bude snaha si je přisvojit. Tak to prostě je.

V Pardubicích jste měli kauzu Rio, byl tam obviněn i bývalý primátor Pardubic Martin Charvát. Dá se v tomto případě mluvit o tom, že to skutečně prorostlo až do těch nejvyšších pater regionální politiky?

Ano, takhle i ty jiné kauzy prorůstaly do vedení regionální politiky a je to právě to, o čem jsem mluvil, je to to excesivní jednání některých osob, které jsou v politice, zastávají místa různých radních, hejtmanů, náměstků ministrů.

Exprimátor Pardubic Charvát je ve vazbě. Měl manipulovat s veřejnými zakázkami města Číst článek

Jak přijdete na to, že se někde manipuluje s veřejnými zakázkami? Je to nejčastěji na nějaký tip třeba od někoho, kdo s tím není spokojený?

Říkáme, že kauza dělá kauzu. To obvykle znamená, když v nějakém regionu nebo na nějakém ústředním orgánu státní správy děláme nějakou kauzu, získáváme tam nějaké informační zdroje.

Ty zdroje samozřejmě vytěžujete, pracujete s nimi, dozvídáte se řadu informací a z toho se vám může oddělit a postavit nová kauza. To je velmi typický způsob, protože nikdy to není tak, že by organizovaná skupina dělala jednu konkrétní věc.

I ty lidi, kteří tvoří tu organizovanou skupinu, to je vlastně skupina příležitostí. Oni sami přemýšlí, co bude jejich další příležitostí, co bude jejich dalším byznysem.

Druhý případ samozřejmě je, že někdy může přijít i velmi dobrý, kvalifikovaný oznamovatel. Někdy lituji kolegy, kteří se probírají těmi oznámeními, že těch návrhů jsou stovky, tisíce.

Většinou je to naprosto balast, spíš nějaké zneuznání, takové špinění. Skutečný kvalitní oznamovatel je whistleblower, který je přímo u zdroje páchání a jde do rizika oznámení, a s touto osobou se samozřejmě musí správně pracovat.

Důležité je si uvědomit, že tyto kauzy korupce velmi obtížně dokazujete ex post. To téměř nejde, to jsou výjimky. Důležité je, abychom tam dělali skryté prověřování, abychom utajili to, že to vůbec děláme.

Pak musí přijít ta překvapivá realizace, kdy vždycky říkáme, že musí přijít bouře. To musí být ten překvapivý moment, abychom zajistili ještě důkazy na místě.