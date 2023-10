Česko kvůli nelegální migraci zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem. Stejně postupuje i Polsko

Je docela ostuda, že až Evropská unie byla schopná podpořit uhelné kraje, říká sociální geograf Slach

Do Moravskoslezského kraje má směřovat z evropských dotací na dvacet miliard korun. „Pořád to je jen malá část financí, které by do toho regionu měly směřovat,“ říká Slach v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.