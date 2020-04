Pokud chcete jet do zahraničí, musíte si zajistit test sami, uvedl Hamáček. Stát ho poskytovat nebude

Stát nebude zajišťovat testy na koronavirus českým občanům, kteří vycestují do zahraničí. Ti si musí testování opatřit sami, nebo strávit po návratu do země čtrnáct dní v karanténě. V pátek to na tiskové konferenci Ústředního krizového štábu uvedl jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (za ČSSD). Praha 13:40 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každý občan, který vyjede do zahraničí, a nespadá do stanovených výjimek, ve kterých testy nebudou vyžadovány, tak si test musí zajistit sám,“ uvedl na TK Jan Hamáček | Foto: reprofoto ČT24 | Zdroj: ČT24.cz

„Každý občan, který vyjede do zahraničí a nespadá do stanovených výjimek, ve kterých testy nebudou vyžadovány, tak si test musí zajistit sám. Musí zvážit, zda ta cesta do zahraničí je natolik důležitá, aby si v rámci ní ještě zajistil příslušný test nebo nastoupil na 14 dní do karantény,“ uvedl Hamáček.

Podle nového nařízení musí občané České republiky předložit na hranicích maximálně čtyři dny starý negativní test na koronavirus.

„Pokud občané chtějí jet do zahraničí, musí si zajistit test,“ dodal šéf Ústředního krizového štábu. Nařízení mají platit do ukončení nouzového stavu nebo do odvolání.

Ministerstvo vnitra už ve čtvrtek uvedlo, že pro lidi, kteří vycestují z ČR, má při návratu platit, že se budou muset prokázat nejvýše čtyři dny starým negativním testem na koronavirus, aby se vyhnuli karanténě. Hamáček v pátek upozornil, že musí jít o PCR test, není tedy možné se prokázat například rychlotestem.

Test budou lidé předkládat při vstupu do země, podle Hamáčka tak nebude možné podstoupit test až v ČR. Je ale možné nechat se otestovat v Česku a do čtyř dnů tento test při návratu na hranicích předložit. Hamáček ale upozornil, že si lidé musí ověřit, zda jim cílová země vstup vůbec umožní a jaké vyžaduje podmínky.

Třídenní pobyty cizinců

Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do České republiky, pokud přijedou za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na hranicích ale budou muset předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus, stejně jako čeští občané, oznámil Hamáček.

Výjimka pro cizince má podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavly Novotné platit od pondělí pro případy, kdy občan EU přicestuje do Česka například za účelem obchodního jednání nebo kvůli vyřízení jiných formálních náležitostí u notářů a podobně.

Účel cesty bude muset na hranicích prokázat, stejně jako bude mít povinnost předložit nejdéle čtyři dny starý negativní PCR test na koronavirus.

Do Česka budou moci od stejného data přicestovat i cizinci na delší dobu, podle Novotné půjde typicky o sezonní pracovníky. Podmínkou je opět občanství v zemi EU, negativní test na koronavirus, navíc ale musí další podmínky splnit jejich zaměstnavatel.

„Zaměstnavatelé, kteří budou takto přivážet pracovníky ze zemí EU, mají i nad rámec toho další povinnosti, včetně ubytování a lékařské péče,“ řekla Novotná. Tito pracovníci navíc budou mít omezený pohyb na území ČR, i když nebudou muset nastoupit povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Doporučení ministerstva zahraničí

Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je od pátku znovu povolené překročit hranice. Na svých internetových stránkách upozorňuje na to, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců a že přeshraniční doprava zůstává komplikovaná.

„V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovaná většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě,“ uvedla česká diplomacie.

Lidem, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní. Čechům také doporučuje zaregistrovat se do dobrovolné databáze Drozd, díky níž může ministerstvo zahraničí cestovatele kontaktovat v případě, že by v zemi nastaly problémy.