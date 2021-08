Třetí dávka může pomoct. Priorita ale musí být očkování těch, kteří nemají ani jednu, říká biochemik

Přesně před rokem premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) ujišťoval na diskusním fóru ve Slovinsku přítomné, že Česká republika zvládá pandemii na jedničku. Je možné toto tvrzení s ohledem na tehdejší data obhajovat? Jaké ztráty jsme kvůli onemocnění covid-19 od té doby zaznamenali? A co nás ještě může potkat? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka. Dvacet minut Praha 0:10 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. LF UK. | Foto: archiv Jana Trnky | Zdroj: archiv Jana Trnky

V polovině září by mělo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za hnutí ANO) začít přeočkování proti onemocnění covid-19. K čemu má být třetí dávka dobrá?

Záleží na jaké doporučení se podíváme. Nepochybně může pomoct lidem, kteří mají poškozenou imunitu a nevytváří se u nich dostatek protilátek. Tam ta třetí dávka rozhodně má smysl. Když se budeme bavit o přeočkování, tak tam se zdá, že to může pomoct ve vyšších věkových skupinách. Já bych ale řekl, že absolutní priorita musí být proočkování těch, kteří nedostali ani jednu dávku. Víme, že máme asi 400 tisíc nenaočkovaných lidí nad 60 let a to jsou lidé, kteří jsou v obrovském riziku těžkého průběhu a úmrtí.

Světová zdravotnická organizace doporučila zařadit učitele i ostatní zaměstnance škol mezi klíčové pracovníky s přednostním právem na vakcinaci. Mělo by se to týkat i třetí dávky?

Myslím si, že ta třetí dávka v tuto chvíli není ta zásadní věc.

Chápu, že jste řekl, že je zásadní, aby byli proočkováni pokud možno všichni.

Přesně tak, protože tam je ten efekt největší. Třetí dávka může trošku pomoct, ale zatím máme slabá data, abychom to mohli říct s jistotou. Souhlasím ale s tím, že učitelé jsou zásadní, protože můžou virus přenést na velký počet žáků.

Co ale s těmi zaměstnanci, kteří se odmítají očkovat?

To je problém. Já už jsem v rozhovorech mluvil o povinném očkování a myslím si, že v některých sektorech, jako je zdravotnictví nebo školství, by mělo svoje místo. Mohlo by to mít pozitivní efekt pro celou společnost. Pokud povinné očkování nebude, což už myslím Andrej Babiš (hnutí ANO) řekl, tak je to zase o tom vysvětlování a nastavení podmínek tak, aby se zvýšila ochota lidí se očkovat.

