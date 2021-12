Hejtman Kuba: Velká část bitvy o to, jak dopadne omikron, se už odehrála. Když jsme očkovali v létě

Vláda neprodlouží nouzový stav, který končí 25. prosince. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zároveň nevylučuje zpřísňování, pokud se po novoročních oslavách epidemická situace zhorší. Podle předsedy Asociace krajů Martina Kuby (ODS) je ale vládní komunikace nesrozumitelná: „Lidé mají pocit, že jim vláda řekla: Je to na vás, udělejte si večírky, jen buďte opatrní,“ uvedl pro Český rozhlas Plus. Praha 0:10 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Řada států kolem nás s dlouhou demokratickou tradicí dnes kouká na to, co může způsobit varianta omikron, a ta opatření přijímají,“ zdůrazňuje jihočeský hejtman | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Nouzový stav se podle něj totiž stal symbolem zavřených restaurací a zrušených sportovních a kulturních akcí, přestože ve skutečnosti prý jde pouze o právní rámec, v němž má vláda, ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice možnost zavádět protiepidemická opatření.

Kuba se pozastavuje nad tím, že přestože data, která hejtmanům prezentoval tým ministra zdravotnictví, nevypadají optimisticky, tak ministr i premiér Petr Fiala (ODS) deklarují, že nechtějí občanům nic zakazovat a apelují na osobní odpovědnost.

„Za velmi nešťastné považuji přirovnání pana ministra, že to nechce dělat jako ÚV KSČ. Řada států kolem nás s dlouhou demokratickou tradicí dnes kouká na to, co může způsobit varianta omikron, a ta opatření přijímají,“ zdůrazňuje jihočeský hejtman.

„Když někdo chce v rámci epidemie něco omezit, tak ho přirovnáváme ke komunistům, to je velmi nešťastné. To bychom taky mohli nechat na lidech, jestli budou jezdit po obci 50, nebo 200 kilometrů v hodině, nebo někdo se žloutenkou typu A sám usoudí, jestli může jít vařit do bufetu na nádraží, nebo nemůže,“ dodává Kuba.

Proto prý nelze spoléhat pouze na osobní odpovědnost jednotlivců. Lidé totiž zdaleka nemají dostatek odborných znalostí, aby věděli, jak se virus chová, a rizika zpravidla posuzují ze svého pohledu či své rodiny, nikoli například z hlediska zatížení zdravotního systému.

Nevděčná role politiků

V Česku platí spousta obtížně vymahatelných opatření a nařízení, tvrdí Kuba. Mělo by jich být naopak méně.

„Já jsem spíše fanouškem toho, aby těch opatření bylo co nejméně, ale v momentě, kdy je někdo poruší, tak aby byl nějakým způsobem exemplárně potrestán,“ míní Kuba.

„Nikdo nemůže čekat, že vymyslíme opatření, za která nám budou lidé tleskat.“ Martin Kuba

Pokud ale stát bude přijímat opatření, která sice vypadají razantně, ale nebude je schopen vymáhat, pak to snižuje jeho váhu.

„Je třeba si uvědomit – a myslím, že to řada politiků teď nerada slyší –, že pandemie se dá řídit dobrými opatřeními, nebo hloupými. Ale nikdo nemůže čekat, že vymyslíme opatření, za která nám budou lidé tleskat,“ podotýká hejtman.

Nevýhodou současné pandemie je prý to, že opatření v době jejich zavádění nemají podporu občanů, protože ti nevidí, co se skutečně děje. „V momentě, kdy už to ti lidé vidí, tak začíná deprese z toho, jak se to strašně šíří. To už je často pozdě,“ poznamenává.

„Velká část bitvy o to, jak dopadne omikron, se už odehrála na jaře a v létě, kdy jsme přemlouvali všechny, aby se přišli naočkovat. A odehrává se teď, když očkujeme třetí posilující dávkou, která pravděpodobně zvyšuje efektivitu ochrany,“ upozorňuje Kuba s tím, že lidé, kteří s očkováním otáleli, už to do začátku omikronové vlny nejspíš nestihnou.

Jaká opatření by se měla zavést a je vyloučen další lockdown?