Nejvíce Čechů nakažených koronavirem je v Praze, nejméně na Liberecku. Od středy počet stoupnul o 50

V Česku je ke čtvrtečnímu ránu 572 potvrzených případů nákazy koronavirem. Potvrdilo to ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) bylo během středy vyšetřeno přes 1700 lidí, celkově test podstoupilo 9402 lidí. Vyléčeni jsou stále tři lidé. Praha 10:01 19. března 2020

Oproti středečnímu večeru tak počet nakažených novým typem koronaviru stoupl o 50, od pondělí přibylo bezmála 190 pozitivních případů. Nejzasaženějšími oblastmi zůstává Praha a Středočeský kraj, nejméně nakažených eviduje Vysočina a Liberecký kraj. Tři čtvrtiny pacientů se nakazily buď v Itálii nebo v Rakousku.

Do testování je aktuálně zapojeno 36 laboratoří, systém tak je schopný postupně testovat více vzorků. Čísla spojená s epidemií koronaviru ministerstvo pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách, a to dvakrát denně.

Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je ve vážném stavu celkem pět lidí, čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden člověk je napojen na mimotělní oběh.

Nová vládní opatření

Vláda ve středu v boji proti šíření nákazy koronavirem přijala další mimořádná opatření. Od půlnoci na čtvrtek začne platit zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, od 10.00 do 12.00 nakoupí v prodejnách potravin nebo v drogeriích pouze lidé starší 65 let. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula také oznámil, že lázeňská zařízení nemohou nově přijímat nové klienty, stávající pacienty mohou svůj pobyt dokončit. Nová nařízení také ukládají tzv. pendlerům povinné zdravotní prohlídky na hranicích.

Česko chce z Číny v příštích dnech dovézt další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. „O víkendu by mohlo dorazit 30 milionů roušek a milion respirátorů. Další pomůcky jsme nakoupili ve Vietnamu, jedná se o dalších 10 milionů roušek,“ potvrdil Babiš na tiskové konferenci. Dodávku respirátorů očekává i hlavní město, kvůli zpoždění by ale měla Praha ochranné pomůcky obdržet ke konci týdne.

