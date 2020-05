ONLINE: V Česku skončí po více než dvou měsících nouzový stav. Řada opatření ale zůstane v platnosti

Neděle je posledním dnem nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru. Ten vláda vyhlásila od odpoledne 12. března na 30 dnů. Poslanci pak vládě umožnili dvakrát nouzový stav prodloužit. Potřetí už o to nakonec nežádala. Praha 7:20 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I po konci nouzového stavu bude platit například zákaz pořádání hromadných akcí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Některá opatření proti koronaviru, která by jinak s koncem nouzového stavu musela také skončit, budou ale platit dál. Například omezení provozu základních a středních škol nebo pořádání hromadných akcí. Vláda totiž v pondělí schválila, že některá opatření vyhlášená krizovým štábem, přejdou do kompetence rezortu zdravotnictví.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení provozu a hromadných akcí po ukončení nouzového stavu nezasahuje plošně do základních lidských práv a svobod.

„Překlápíme od pondělí 18. května krizová opatření vlády, podle krizového zákona, do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví, na základě kterých budeme ty zbytkové provozy regulovat do 25. května,“ uvedl pro Radiožurnál Vojtěch.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) soudí, že konec nouzového stavu má i psychologický efekt: „Dostáváme se tím pádem fakticky do stavu blížícímu se normálu. Z tohoto úhlu pohledu je potřeba vnímat to, že to byly extrémně náročné týdny. Nouzový stav ale nepochybně splnil svůj účel.“

Vízová centra

Ukončení nouzového stavu umožní postupný návrat k normálnímu fungování i například ministerstvu zahraničí. „My už od 11. června budeme postupně znovu otevírat vízová centra a naše úřady tam, kde to epidemiologická situace umožňuje. Tou podmínkou je, že místní pravidla dané země, kde máme zastupitelský úřad, to umožňují,“ řekl šéf resortu Tomáš Petříček (za ČSSD).

Od pondělí také budou moct znovu chodit návštěvy do vězení, ale jen po jednom člověku. Budou muset podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a mít ochranné prostředky dýchacích cest.

