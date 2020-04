Největší problém je totální nejistota. Každý ministr říká něco jiného, říká Tomáš Prouza

Vláda představila plán, jak se v Česku začnou otevírat obchody a služby. Proč ho někteří podnikatelé považují za diskriminační? A jak srozumitelně je koncipován? „Je to naprostý zmatek. Vypadá to, že vláda náhodně tahala z klobouku to, co je zrovna napadlo,“ myslí si prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:16 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhas

„Možná nejhorší je, že vláda každý týden popírá sama sebe. Před Velikonocemi otevřela velké hobby markety a teď bude otevírat ty nejmenší obchody, čili dělá přesný opak,“ říká Tomáš Prouza, který označil plán vlády na postupné uvolňování restrikcí v ekonomice za pomalý a s ohledem na okolní státy za podivný.

Plán uvolňování je naprostý zmatek. Vláda dělá opak toho, co chtěla před týdnem, tvrdí Tomáš Prouza

Největší problém vidí v rozdílném přístupu k těm, kteří mají rozlohu provozovny větší než 200m² a k těm, kteří ne. „Představte si menší město, kde jsou dvě prodejny obuvi. Jedna bude pod 200 m² a druhá nad. Menší otevře a celé město si půjde nakoupit boty. Ta velká, která otevře o dva týdny později, už ani nemusí otevírat, protože nebude mít žádné zákazníky,“ vysvětluje.

Aby vláda zabránila této situaci, měla by jít podle něj po sektorech, jako na začátku epidemie. „Chápu, že i za tohle by byla kritizována, protože vždycky bude někdo poslední. Alespoň ale neřešíte to, že vyberete jednoho vítěze ze dvou podobných obchodů.“

Pět etap uvolňování

Vládní plán by měl mít pět etap, ale prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu si myslí, že jich bude daleko více. „Když se podíváte na tu pátou fázi, tak je tam pořád řada omezení a velmi drobným písmem je dole napsáno, že další opatření se budou rozvolňovat v červnu, nebo ještě později.“

„Mám výhrady hlavně k pořadí, protože vláda už asi čtyřikrát změnila postup. Také k tomu, že s námi neřeší ty technické detaily, protože říká, že u vstupu do obchodu musíte mít dezinfekci, ty se ale nedají nikde koupit,“ popisuje Tomáš Prouza.

Podle něj by mělo smysl mít etap méně a s delším rozestupem. „Tohle kouskování je pro všechny strašně zmatené. Vláda by měla jít po jednotlivých typech obchodů a vést debatu o tom, co lidé potřebují víc, jestli boty pro děti, nebo novou televizi.“

K uvolňování restrikcí dochází už i v dalších státech Evropské unie. „Německo, Rakousko, Holandsko – ti to mají nejpropracovanější. Vláda tam vždy vysvětlí, proč ten krok dělá, baví se o nich s byznysmeny a říká, na základě jakého modelu se rozhoduje,“ tvrdí Tomáš Prouza.