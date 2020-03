Vnitro se neozvalo, zní z firem, které vyrábí ochranné pomůcky. ‚V Česku nebyla kapacita,‘ tvrdí Hamáček

Některé české firmy si stěžují, že je vláda neoslovila s objednávkou na ochranné pomůcky na boj s koronavirem. Ta přitom vítala dovozy zásilek z Číny. Jen ministerstvo vnitra do nich investovalo 1,7 miliardy korun. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by české společnosti celou poptávku rychle nepokryly. V pátek s informací přišel server Aktuálně.cz. Praha 10:42 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi společnosti, které se v tuzemsku věnují výrobě ochranných pomůcek, patří například Ego Zlín. Ta v minulosti speciálními obleky v minulosti zásobovala třeba Nemocnici Na Bulovce.

Podle ředitele společnosti Pavla Kostky by nyní bylo složité objednávku od státu uspokojit, jelikož firma hodlá reagovat na poptávky ze zahraničí.

„Na stole nyní nemám jedinou objednávku z České republiky. Jsme schopni krýt ani ne dvacetinu poptávky. Od Japonska až po Brazílii,“ uvedl Kostka pro Aktuálně.cz s tím, že nechce komentovat, zda státu pomoc nabízeli.

Nezájem ze strany státu pocítila firma Gumárny Zubří, která se věnuje výrobě ochranných masek a obleků. „Běžně dodáváme ochranné pomůcky policii i armádě. Nicméně v souvislosti s koronavirem se nám ministerstvo vnitra neozvalo,“ sdělil serveru ředitel marketingu a prodeje Gumáren Zubří Zdeněk Masařík.

Neúspěšní byli podle serveru i vědci z Technické univerzity v Liberci, kteří vyvinuli filtr z nanovláken, který se dá vložit do podomácku vyrobené bavlněné roušky. Škola, která nemá na výrobu kapacitu, jednala se státem o spolupráci s českými firmami bezvýsledně.

Bez státní podpory se musí obejít také skupina technologických nadšenců, která pod hlavičkou iniciativy Covid19cz pracuje na projektu CoroVent. Ten za tři týdny plánuje z běžně dostupných součástek vyrobit 500 plicních ventilátorů a dodat je nemocnicím.

‚Česko nemělo kapacitu‘

Podle Hamáčka však Česko nemělo jinou možnost než dovážet zdravotní materiál z Číny. „Já bych samozřejmě české firmy moc rád využil. Ale potřeboval jsem zajistit během velmi krátké doby miliony respirátorů a desítky milionů roušek. A to by česká kapacita nikdy nepokryla,“ citoval server Hamáčka.

„V případě Česka by to znamenalo jít do poměrně dlouhé a komplikované koordinace několika výrobců, navíc takových, kteří vyráběli jen velmi malé množství ochranných prostředků. V této krizové situaci nám nezbývalo nic jiného než Čína,“ doplnil ministr vnitra.

Hamáčkova slova potvrdila i předsedkyně Asociace vývozců a dovozců zdravotních prostředků Jana Vykoukalová: „Čeští výrobci na trhu nebyli, protože před koronavirem byla taková cenová politika, že jsme nemohli roušky a respirátory vyrobit za tak nízkou cenu, jako je tomu v Číně. Česká kapacita absolutně nemohla stačit, v tomto nejsme soběstační. Když jsem dělala letos v lednu průzkum, tak jsem zjistila, že skoro nikdo tyto prostředky v České republice nevyráběl.“

Šéf strategického nákupu ministerstva zdravotnictví Miroslav Doležal uvedl, že spolupráce s českými firmami, která je prioritou, probíhá.

„Máme spoustu nabídek, nicméně je třeba, aby firmy splňovaly definované podmínky, jako je cena, termín dodání a kvalita výrobku,“ řekl Doležal.

S koordinací českých firem a státu má nyní podle Aktuálně.cz pomoci ministerstvo průmyslu a obchodu. Na ministerstvu má vzniknout iniciativa Spojujeme Česko, která se bude věnovat právě spolupráci mezi výrobou a státem.