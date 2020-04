ONLINE: Podnikatelé vyčerpali první kolo žádostí o úvěry, Babiš očekává zlepšení situace po Velikonocích

Podnikatelé a živnostníci, do jejichž činnosti zasáhla vládní opatření proti šíření nového typu koronaviru, ve čtvrtek po třech hodinách vyčerpali první kolo žádostí o bezúročně úvěry v programu COVID II, do kterého bylo vyčleněno 1,5 miliardy korun. Další omezení jejich činnosti či života Čechů podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda už neočekává. Praha 16:07 2. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra Babiše by měly po uvolnění opatření otevřít nejdříve menší obchody, následovaly by nižší stupně školy a poté restaurace a bary | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

O půjčku do 15 milionů korun požádalo přes 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů. Žádosti bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo začne 20. dubna.

Podle ČMZRB hodnota žádostí přesáhla vyčleněnou sumu 1,5 miliardy. Program COVID II je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy. Podle ODS rychlé vyčerpání žádostí ukazuje, že vládní pomoc je nedostatečná.

Zemřela pacientka s nákazou COVID-19

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové ve čtvrtek dopoledne zemřela devětasedmdesátiletá pacientka s nákazou COVID-19. Žena měla další vážná onemocnění. V minulých dnech byla hospitalizovaná na infekční klinice fakultní nemocnice. V ČR bylo ve čtvrtek ráno v souvislosti s nákazou COVID-19 úřady evidováno 40 úmrtí.

V Královéhradeckém kraji je zemřelá žena druhou obětí související s novým koronavirem. Prvním zemřelým byl osmdesátiletý pacient s velmi vážným onemocněním. Fakultní nemocnice jeho úmrtí oznámila ve čtvrtek 26. března.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo odpoledne hospitalizováno osm pacientů s COVID-19.

Uvolnění opatření po Velikonocích

Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že začátek rozvolňování vládních opatření lze očekávat po Velikonocích, do normálu by se mohl život v ČR dostat koncem května či v červnu. Stát se chce při uvolňování zákazů inspirovat v zemích, kde s virem bojují nejefektivněji, například Koreji či Singapuru.

Nejprve by mohly otevřít menší obchody, později postupně od nižších stupňů školy a asi až nakonec restaurace a bary. I tak by platila omezení z hlediska hygieny, odstupů mezi zákazníky či žáky, preventivně by se také mohla měřit na různých místech lidem teplota.

Sněmovna by příští týden vedle vládních zákonů ke koronaviru měla projednat i prodloužení nouzového stavu, aby platil do 11. května. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek řekl, že s prodloužením o 30 dní souhlasili i zástupci opozice ve štábu. Řada stran ale žádá vysvětlení, k čemu chce vláda stav využít. Část z nich je ochotná debatovat o prodloužení o dva týdny, KSČM hovoří o konci dubna.

Nárůst případů zpomalil

Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku ve středu zpomalil, přibylo jich 281 oproti úternímu nárůstu o 307. Mírně ale klesl i počet provedených testů. V úterý jich bylo 6206, ve středu 5973. Celkem bylo ke středečnímu ránu provedeno 60 990 testů.

Do karantény na ochranu před koronavirem se v březnu s e-neschopenkou dostalo celkem 36 tisíc lidí. Na začátku dubna bylo v izolaci téměř 13 700 osob. Počet od minulého čtvrtka každý den klesá. Nejvíc lidí v karanténě je dál v Moravskoslezském kraji a v Praze.

Liberecký kraj ve čtvrtek odmítl plošné vymezení 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel pro seniory, u nichž testy prokázaly onemocnění COVID-19. Pro kraj by to znamenalo 290 lůžek, tedy vystěhování celé jedné okresní nemocnice. Ústřední krizový štáb poté na žádost krajů doporučil do 60 lůžek zahrnout i sociální zařízení.

Příplatek pro zdravotníky

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 zejména menších zařízení v krajích, vybídla vládu, aby rozhodla o mimořádném příplatku pro zdravotnické pracovníky po dobu nouzového stavu.

Ministerstvo financí uvolnilo z rozpočtové rezervy pro ministerstvo vnitra dalších 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Celkem na pomůcky již tak MF uvolnilo 6,6 miliardy korun.

Výhrůžky a přeprodej respirátorů

Veřejný ochránce práv dostal v souvislosti s opatřeními zavedenými vládou kvůli koronaviru 13 žádostí. Týkají se například ošetřovného či přítomnosti otců u porodu.

Kriminalisté ve čtvrtek informovali, že zadrželi muže, který podle nich poslal členovi Ústředního krizového štábu Romanu Prymulovi více než 30 e-mailů, v nichž jemu a jeho rodině hrozil zabitím.

Pachatel, kterého zadržela policie ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou, je podezřelý z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

V Praze také policisté dopadli tři pokoutní prodejce, u kterých našli celkem 660 respirátorů nejvyšší třídy FFP3. Jejich nákup je od začátku března vyhrazen státním institucím a organizacím, případně firmám zásobujícím stát.