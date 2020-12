Česko se pohybuje na hranici pátého stupně indexu PES. K jakým opatřením může vláda sáhnout?

Už pátým dnem se celorepublikové skóre protiepidemického systému drží na nejvyšším stupni. Jak v neděli uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), o zpřísnění opatření před Vánoci bude vláda rozhodovat ve středu. Pokud by se kabinet rozhodl navrženou tabulkou řídit, upravil by se například limit pro hromadné akce nebo začátek nočního zákazu, omezen by byl i provoz nákupních center a maloobchodu. Praha 12:34 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít PES přehledně. Jaká opatření budou platit v různých stupních indexu rizika | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Skóre v protiepidemickém systému (PES) se kvůli pokračujícímu nárůstu pacientů nakažených koronavirem drží od čtvrtka na hodnotě 76, podle původního návrhu mají pro změnu stupně stačit tři dny v jiném stupni indexu.

„Bude o tom i debata na krizovém štábu. Na ta čísla musíme reagovat,“ řekl v pátek serveru Seznam Zprávy ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pravděpodobný přesun do pátého stupně potvrdil v úterý pro Radiožurnál i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). O změně opatření bude vláda rozhodovat na svém středečním jednání.

Blatný navíc už v neděli uvedl, že změny v platných nařízeních by se měly striktně řídit původní tabulkou, další úpravy kvůli vážnosti situace nepřipouští. „Není cílem zde modelovat nějaké výjimky,“ uvedl. Doba mezi vánočními svátky a Novým rokem podle Blatného k omezením podobného typu vybízí.

Jaké změny tedy lze na základě protiepidemického systému s celorepublikovým přechodem do pátého stupně očekávat?

Hromadné akce

Pátý stupeň PES počítá se snížením hranice pro konání hromadných akcí z šesti na dvě osoby. Počet návštěvníků svateb, pohřbů a bohoslužeb by byl nově omezen z předchozích 20 na 15 účastníků. Roušky zůstávají i nadále povinné ve všech vnitřních prostorách, hromadné dopravě i na vybraných místech venku.

Prodloužení nočního zákazu

Čas pro noční vycházení by se v pátém stupni posunul o dvě hodiny, platný by byl tedy už od 21.00 do 5.00. Výjimku by i nadále měly cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů v bezprostřední blízkosti bydliště.

Doporučení se také vztahuje na přechod na práci z domova v kancelářských, výrobních či skladových provozech, pokud to povaha zaměstnání dovoluje.

Sociální a zdravotnická zařízení

Návštěvy v sociálních zařízeních, nemocnicích, domovech pro důchodce či ve věznicích zůstávají v pátém stupni zakázané. Platné výjimky se i nadále vztahují na přítomnosti třetí osoby při porodu, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Distanční výuka

Pokud by vláda rozhodla o přechodu do pátého stupně, pro školy by se vzhledem k probíhajícím vánočním prázdninám příliš nezměnilo. Pokud by však pátý stupeň vydržel až do ledna, na distanční výuce by zůstali studenti základních, středních a vysokých škol. Výjimku by dle tabulky PES měly mateřské školy, speciální školy a případně i žáci prvních a druhých ročníků základních škol.

Omezení ve sportu

Oproti čtvrtému stupni by se výrazně nezměnila ani situace ve sportu. Profesionální sportovní akce se i v pátém stupni konají bez diváků, amatérské soutěže jsou i nadále zakázány. Uzavřené by zůstaly i bazény, fitness i wellness centra. Jedinou úpravu by zaznamenala vnitřní sportoviště, kde by se limit osob snížil ze šesti na dva, stejně jako u hromadných akcí.

Kulturní život

S pátým stupněm by se v Česku zcela zastavil kulturní život, veškerá představení a kulturní akce by tak byly opět zakázány. Uzavřené by opět byly s největší pravděpodobností i galerie a muzea. Hrady a zámky sice v drtivé většině sezonu již ukončily, celoročně přístupně památky by však s uzavřením musely v souladu s nařízeními následovat.

Uzavření maloobchodu

Pátý stupeň by pro Česko prakticky znamenal opětovné pozastavení ekonomiky. Protiepidemický systém v nejrizikovějším skóre počítá s uzavřením maloobchodu a nákupních center. Výjimka by se nadále vztahovala na lékárny, drogerie, prodejny s potravinami, pohonnými hmotami, hygienickým zbožím či zdravotnickými prostředky. Pro tyto prodejny i nadále platí plošné omezení jednoho zákazníka na 15 čtverečních metrů či zavření v neděli a na státní svátky.