Vláda chce proočkovat 5,5 milionů lidí do konce léta. Ministr Blatný předloží v pondělí strategii

Proočkování 5,5 milionu lidí v české populaci, které plánuje vláda, by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mělo být provedeno do konce léta příštího roku. Ministr to ve čtvrtek uvedl ve sněmovně v rámci interpelací. Strategii očkování chce předložit vládě v pondělí. Praha 18:19 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda má zatím očkování proti covidu-19 zajištěno pro 5,5 milionu lidí, uvolnila na to celkem 3,4 miliardy korun, ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Když půjde všechno tak, jak je naplánováno, tak proočkování zhruba těch 5,5 milionu lidí, což je zhruba 60-70 procent dospělé populace, by mělo být ukončeno na sklonku léta příštího roku,“ uvedl ministr.

Vláda má zatím očkování zajištěno pro 5,5 milionu lidí, uvolnila na to celkem 3,4 miliardy korun. Pro dalších až 10,6 milionu lidí si je může ještě doobjednat. Zatím není žádná vakcína v EU oficiálně schválená, Česko proto objednává od více výrobců. Očkování všech Čechů vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky.

ANKETA: Většina ministrů se nechá očkovat proti koronaviru. Váhá Babiš, Brabec i prezident Zeman Číst článek

Ministr poslancům potvrdil, že strategie počítá nejprve s očkováním lidí nad 60 let, kteří patří mezi nejrizikovější skupiny, lidí s chronickými onemocněními a zdravotníky na exponovaných místech, což představuje řádově tisíce až desítky tisíc lidí. Očkování by měli podstoupit v očkovacích centrech nebo u svých praktických lékařů. Vakcína bude všem hrazená z veřejného zdravotního pojištění a očkování nebude povinné.

Zatím není jasné, kolik vakcín nakonec bude Česko potřebovat. Podle zářijového průzkumu agentury STEM/MARK se očkovat nechtělo 58 procent lidí. Další průzkum agentuře podle Blatného zadalo ministerstvo zdravotnictví, výsledky bude mít v pondělí.