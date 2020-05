Státní hranice se všemi sousedy by se měly plně otevřít od července, uvedl Petříček

Hranice Česka se sousedními státy by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měly plně otevřít od července. Nejdále je jednání se Slováky a Rakušany, nejsložitější bude asi jednání s Polskem, uvedl dnes ministr na svém blogu. V další, sprnové vlně by pak mohlo být umožněno cestovat např. do Chorvatska nebo Řecka.

