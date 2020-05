Česko vyvíjí vakcínu proti nemoci covid-19, potvrdil Prymula. Testování léku má trvat 18 měsíců

Státní zdravotní ústav vyvíjí českou vakcínu na nemoc covid-19. Informovala o tom v neděli CNN Prima News. Radiožurnálu to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Vývoj je podle něj teprve na začátku a ústav ještě nezačal s klinickými zkouškami. Testování na lidech bude trvat přes 18 měsíců, předpokládá Prymula. Praha 21:39 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rok a půl dlouhý časový úsek je podle epidemiologa nutný. „To proto, aby bylo možné vyhodnotit, jestli tam jsou nějaké nežádoucí účinky, jaká by měla být dávka. Dále jakým způsobem by se měla zjistit imunogenita, a poté účinnostní studie, jestli ta vakcína je vůbec v praxi účinná,“ vysvětlil pro Radiožurnál Prymula.

Kdyby bylo testování v prvních fázích úspěšné, je podle Prymuly možné, že se jeho doba zkrátí. Podrobnosti představí ministerstvo zdravotnictví v pondělí 4. května dopoledne na tiskové konferenci.

„Samozřejmě se na tom intenzivně pracuje už od momentu, kdy sem přišel ten vir,“ řekl CNN Prima NEWS premiér Andrej Babiš (ANO). „Máme v tomto směru ještě určitého bobříka mlčení. Musí ještě proběhnout testování na zvířatech,“ tvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ve světě se podle Prymuly vyvíjí přes 80 vakcín, některé z nich by se mohly testovat i v Česku. Velkým sponzorem vývoje látek účinných proti koronaviru je nadace Billa Gatese, která bude financovat hned několik továren, které by mohly vyrobit miliardy nejrůznějších vakcín, aby bylo v případě potřeby vše připraveno na jejich rozvoz po celém světě.

Operace rychlost světla

Nadace je rovněž v kontaktu s farmaceutickými společnostmi, které jednají například o posílení výroby vakcíny vyvinuté vědci z Oxfordské univerzity. Tuto vakcínu proti koronaviru začali testovat na lidech už tento týden. Experti přitom doufají, že látka by mohla být dostupná veřejnosti už letos na podzim.

K vývoji vakcíny zavelel na konci dubna také americký prezident Donald Trump. Rychlost bude nebývalá, uděláme vše, co je v lidských silách, sdělil novinářům americký prezident. Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost. „Co jen člověk může udělat, bude uděláno. Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl,“ slíbil šéf Bílého domu.

O plánu na bleskové vytvoření očkovací látky proti koronaviru informovala už minulý týden agentura Bloomberg. Do projektu, který má kódové označení Operace rychlost světla, se zapojí privátní farmaceutické firmy, vládní agentury a armáda, uvedla agentura.

V tuzemsku je pacientům s covid-19 zatím podáván experimentální lék remdesivir, který schválil americký úřad pro kontrolu léčiv. Celkově ho mohou v Česku svým pacientům podávat čtyři lékařská zařízení. Pro pacienty, kteří jsou spíš v počáteční fázi nemoci, je určený japonský favipiravir. Ten by mohlo dostat až 100 pacientů.

