K vrcholu omikronu jsem skeptický, napadá víceméně silné lidi, říká matematik Levínský

V úterý se covid nově prokázal u téměř 40 tisíc lidí. Stoup navíc i počet hospitalizovaných, kterých zatím v mezitýdenním srovnání ubývalo. „Dívat se jen na incidence v situaci, kdy máme 40 až 50 procent pozitivních testů, nemá velký význam. Mnoho věcí vidíme s delším odstupem a zdá se, že omikron je poměrně jiný než předešlé varianty,“ říká matematik a ředitel Centra pro modelování biologických procesů René Levínský. Praha 19:03 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vidíme spoustu případů hospitalizace s dlouhým covidem, které vůbec nevidíme v těch standardních covidových statistikách,“ upozorňuje Levínský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Dá se podle množství nakažených a testovaných odhadnout, kolik jich reálně denně přibývá?

Domnívám se, že v tuto chvíli to není možné. Přesně, jak jste říkala, pozitivních případů bylo více než 42 tisíc, když přičtu i reinfekce. A ze 105 tisíců testů vidíme, že skoro polovina testů je pozitivních. Takže do takového odhadu bych se určitě nepouštěl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s René Levínským

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 bude epidemie v tomto týdnu vrcholit. Vidíte to stejně?

Tady bych byl poměrně skeptický, zejména když se dívám například na čísla z Dánska, které bylo celou dobu přibližně 14 dní před námi, tak jak čísla nově pozitivních, tak čísla v nemocnicích, a to jak celkové počty, tak denní příjmy, stále rostou. Takže bych byl spíš opatrnější.

A kdy byste ten vrchol odhadoval vy?

Já bych chtěl vidět, kdy začne klesat Dánsko, a potom bych řekl, že přibližně za týden můžeme začít klesat my. Není možné, abychom se 100 tisíci testy denně naměřili o něco více než 42 pozitivních, jako se nám to povedlo v úterý. Tady uvidíme nějaké plateau a otázka je, co se bude dít v nemocnicích.

Grubhoffer: Vlna omikronu je delší, než si ministr přál. Nevěřím, že příští týden budeme za vrcholem Číst článek

Jsou země, kde nemocnice dopadly poměrně dobře, ale když se podíváme třeba do Spojených států, tak tam jsou počty v nemocnicích opravdu vysoké. Počty denních mrtvých jsou přibližně dva a půl tisíce, některé dny přes tři tisíce. Nejvyšší počet hospitalizovaných dětí v průběhu epidemie, a to více než pětkrát.

Z těch dvou variant, kdy jedna je ta dobrá, druhá je ta americká, nejsem schopen odhadnout, která proběhne v České republice.

Zmínil jste nemocnice. Faktem je, že znovu začíná stoupat i počet hospitalizovaných lidí, takže z toho, co jste říkal, se asi v tuto chvíli nedá říct, jak zatížené tedy budou nemocnice a jaký bude zhruba ten počet hospitalizovaných.

Ta česká čísla jsou zatím velice malá. Ještě minulý týden bylo kolem 122 hospitalizovaných s potvrzeným omikronem, takže z těchto čísel se opravdu moc říct nedá. Nicméně víme jak z dat Velké Británie, tak z čísel v České republice, že proti hospitalizaci velice dobře pomáhá posilující dávka i pro lidi, kteří mají dvě dávky a prodělanou nemoc, to znamená, že mají tzv. hybridní imunitu.

Omikron nejde zastavit. Skokový nárůst jsme očekávali, říká šéf zdravotnických statistiků Dušek Číst článek

Ti jsou chráněni na 60 procent, ale po posilující dávce jim to stoupne o dalších 11 procentních bodů na 71 procent podle britských dat. To je to jediné a nejrozumnější, co můžeme dělat. Tedy apelovat na posilující dávky v celé populaci.

Když mluvíme o tom vrcholu omikronové vlny, tak jak si ten vrchol představit? Asi dost lidí má představu, že přijde jeden den, kdy to bude nejvyšší, a pak to začne klesat. Ale on ten vrchol bude možná rozložený do více dnů.

Dívat se jen na incidence se podle mého názoru v situaci, kdy máme nějakých 40 až 50 procent pozitivních testů, nemá velký význam. Co se týče nemocnic, tam jsme opravdu velmi na začátku. Jsou poměrně zásadní spekulace, že hospitalizace omikronu mají delší časový odstup od nakažení.

Vidíme spoustu případů hospitalizace s dlouhým covidem, které vůbec nevidíme v těch standardních covidových statistikách, protože to jsou lidé, kteří mají multizánětlivé syndromy měsíc po prodělání a často po prodělání bezpříznakovém. Je to poměrně časté u dětí.

Mnoho věcí vidíme s delším odstupem a zdá se, že omikron je poměrně jiný než předešlé varianty. A to, že zatím vidíme málo lidí v nemocnicích, je hlavně z důvodu, že omikron umí dobře obejít jak post-vakcinační, tak post-infekční imunitu a napadá víceméně silné lidi, kteří mají nízkou pravděpodobnost hospitalizace.

Takže nejde o to, že by to byla sama o sobě tak slabá varianta. Spíš napadá ze začátku silné lidi častěji než předešlá delta, která tu imunitu obejít neuměla.