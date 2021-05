Letní doučovací kempy jsou podle Plagy jen začátek, zkracování prázdnin se nechystá

Distanční výuka zvýraznila rozdíly v úrovni vzdělání mezi žáky i jednotlivými školami. K řešení dílčích potíží je podle ministerstva školství ideální léto. To ale neznamená, že se letní prázdniny zkrátí, zdůrazňuje ministr školství za ANO Robert Plaga. „Mohu posluchače ubezpečit, že ministerstvo nic takového neplánovalo a neplánuje.“ Praha 17:42 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo má prostřednictvím České školní inspekce identifikováno zhruba 900 škol, které nezvládly distanční výuku tak, jak se předpokládalo, tvrdí Bohumil Kartous. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Resort bude ze svých zdrojů dotovat prázdninové aktivity zaměřené na resocializaci a doučování. Žadatelé by měli dostat jednotný příspěvek.

Ministerstvo má aktuálně na tuto agendu k dispozici 100 milionů korun. Pro uspokojení všech zájemců ale potřebuje dalších 170 milionů.

„Budu se teď intenzivně snažit získat další finance, protože si myslím, že jsou to správně směřované prostředky. Pevně doufám, že další prostředky po jednání s premiérem a ministryní financí získám a budou moci být uspokojeni všichni zájemci,“ říká šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO).

Letní kempy jsou ale jen začátek, upozorňuje ministr: „Máme vyčleněno 250 milionů korun, které budeme cíleně dávat do škol a budeme posilovat jejich rozpočty pro adaptační pobyty, doučování. A zároveň jsem rád, že vláda schválila návrh do Národního plánu obnovy, kde na tyto aktivity a do problematických regionů budou směřovat další prostředky v řádu miliard.“

Plošné zkrácení prázdnin nepovažuje Plaga za dobrý nápad: „Téma zkracování letních prázdnin tu bylo i minulý rok. My jsme vysvětlovali, proč to není rozumný krok, a jsme rádi, že se k našemu konzistentnímu stanovisku připojily další profesní organizace.“

Kdo potřebuje podpořit?

Důležitou úlohou pro ministerstvo i jednotlivé vzdělávací instituce bude teď podle ředitele Pražského inovačního institutu Bohumila Kartouse vytipovat děti, které pochází z nejzranitelnějšího prostředí a jichž se nejvíc dotkla skutečnost, že nemohly navštěvovat školu.

Ministerstvo má prostřednictvím České školní inspekce identifikováno zhruba 900 škol, které nezvládly distanční výuku tak, jak se předpokládalo, tvrdí Kartous. Upozorňuje ale, že i lépe hodnocené školy navštěvují žáci, kteří budou pomoc potřebovat.

„V celé republice budou nepochybně případy dětí, které tu podporu budou potřebovat proto, že jejich rodinné zázemí jim během dlouhých měsíců neumožnilo udržet krok s ostatními,“ uzavírá.

